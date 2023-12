Entidades repudiam reoneração da folha para ampliar receitas e falam em risco de desemprego

Em Americana, de acordo com o Novo Caged, o setor têxtil emprega 9.138 trabalhadores com carteira assinada - Foto: Arquivo / O Liberal

Entidades vinculadas às indústrias, especialmente nos ramos têxtil e de confecções, repudiam o retorno gradual de impostos sobre a folha de pagamento, com alíquotas distintas para cada setor.

A proposta, inserida em uma MP (Medida Provisória) anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e publicada nesta sexta-feira (29) pelo governo federal, causou desconforto no Congresso Nacional, que aprovou um projeto para isentar a folha de pagamento de 17 setores da economia nos próximos quatro anos.

O intuito da medida é ampliar a arrecadação federal e compensar gastos. Entre as ações anunciadas, destaca-se a redução da contribuição patronal sobre a folha de pagamento, com alíquota variando entre 10% e 15% (atualmente em 20%) para remunerações de até 1 salário mínimo.

Para Rafael Cervone, presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), a alegação do governo de que é necessário acertar as contas é questionável. Ele considera estranho o governo desafiar o Congresso em 28 de dezembro, deixando as empresas em total incerteza jurídica a apenas poucos dias do final do ano.

“As empresas não têm clareza sobre como planejar seus orçamentos para o próximo ano, que já foram aprovados. Além disso, elas não sabem como calcular os custos a partir de 1º de janeiro. O impacto [dessa medida] é significativo, principalmente para o setor têxtil, responsável por 1,5 milhão de empregos diretos”, afirma.

Em Americana, de acordo com o Novo Caged (Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o setor têxtil emprega 9.138 trabalhadores com carteira assinada. No total, a cidade tem 75.885 mil empregados formais. Destes, a indústria tem 23.294 e é o segundo setor que mais emprega em Americana, atrás apenas de serviços (32.393).

De acordo com Leandro Zanini, diretor titular do Ciesp de Americana, os setores elencados possuem relevância econômica, tanto na geração de empregos, como na contribuição para arrecadação de impostos.

“Agora será temerário, já no início de ano as ações para adequar o planejamento tributário, financeiro e a política de preços dos produtos, pois em muitos casos os valores dos produtos para o consumidor final sofrerão correções sensíveis”, destaca.

Em nota, a Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção) lamenta a decisão do governo e alerta para os severos impactos que a medida acarretará na produção e, consequentemente, na empregabilidade do setor, intensificando a competição desigual e não isonômica com fabricantes estrangeiros.

A associação destaca ainda que a iniciativa do governo de aumentar os custos nos últimos momentos de 2023 prejudica o planejamento orçamentário para 2024, ampliando a insegurança jurídica e o caos regulatório.

Diretor do Ciesp de Santa Bárbara d’Oeste, Nivaldo José da Silva, afirma que a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) prevê uma queda de 0,5% na produção da indústria de transformação.

Ele destaca que, diante da incapacidade de impulsionar o faturamento das empresas, o governo agora busca desesperadamente aumentar impostos e taxas.

“A falta de diálogo do governo com as entidades também causa indignação, pois estas não foram consultadas sobre essa questão.”

Também nesta sexta-feira, a FPE (Frente Parlamentar do Empreendedorismo) pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que devolva ao governo a medida provisória.

O grupo, que reúne 205 deputados e 46 senadores, oficializou o pleito em ofício encaminhado a Pacheco, horas após a publicação da MP no Diário Oficial da União. Segundo técnicos do Senado Federal, se oficializada, a devolução da medida provisória torna o texto sem validade.

DESONERAÇÃO DA FOLHA

– A desoneração da folha de pagamento para empresas e municípios foi aprovada pelo Congresso em 2023, estendendo-se até 2027. No entanto, a medida foi vetada por Lula. Em 14 de dezembro, o Congresso Nacional derrubou o veto por uma ampla margem de votos.

– A determinação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de emitir uma MP (Medida Provisória) para revogar a decisão do Legislativo ocorreu nesta quinta-feira (dia 28), quando o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), promulgou a lei já com o veto de Lula anulado.

– Na forma como foi aprovada pelo Congresso, a prorrogação da desoneração entraria em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Estima-se que o impacto financeiro dessa prorrogação seria de pelo menos R$ 18,4 bilhões no ano de 2024.

– A desoneração possibilita que as empresas dos setores contemplados paguem alíquotas variando de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em contrapartida aos 20% incidentes sobre a folha de salários. A medida abrange setores como calçados, call center, comunicações, têxtil, construção civil, entre outros. Com o governo revogando a lei, empresas e prefeituras enfrentarão despesas imediatas.