Entenda o perfil dos eleitores de cada município da RPT

Dados do TSE indicam que a região tem um eleitorado majoritariamente acima dos 40 anos, feminino, solteiro e com ensino médio completo

Uma análise feita pelo LIBERAL com em dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) indica que a RPT (Região do Polo Têxtil) tem um eleitorado majoritariamente acima dos 40 anos, feminino, solteiro e com ensino médio completo. O perfil educacional, entretanto, possui peculiaridades.

Americana é uma cidade de extremos nos níveis de instrução

Embora a maioria do eleitorado tenha completado o ensino médio, Americana possui extremos nos seus índices de instrução. É a cidade da região com a maior porcentagem de eleitores com ensino fundamental incompleto, com 20,6%.

Por outro lado, o município se destaca na quantidade de pessoas com ensino superior completo ou incompleto, chegando a 36,4 mil – 11 mil a mais que Santa Bárbara d’Oeste.

Movimentação em ponto de votação de Americana nas eleições de 2020

Entretanto, em conversa com o LIBERAL, o secretário de Educação do município, Vinicius Ghizini, atentou que esses dados estão atrelados às faixas de idade. Os eleitores com fundamental incompleto geralmente são mais velhos, enquanto os mais jovens estão atingindo o nível superior.

O apontamento vai ao encontro dos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Entre o eleitorado com fundamental incompleto, a maioria tem de 45 a 69 anos (57,8%). Já entre os que possuem ensino superior completo, a parcela maior possui de 25 a 44 anos (42,9%).

“Provavelmente, nós vamos ter cada vez mais eleitores mais escolarizados porque há uma tendência de permanência na escola, dos alunos encerrarem o ciclo. Atualmente, Americana tem um índice de evasão escolar baixíssimo, um dos menores da região. E há uma boa oferta de cursos superiores na cidade e na região”, ponderou Ghizini.

“Dos anos 1990 para cá, nós tivemos um investimento na universalização do ensino. Por isso as pessoas com fundamental incompleto são mais velhas. Era comum antigamente as pessoas deixarem a escola para trabalhar”, completou.

Também vale destacar que Americana possui o eleitorado mais velho da região, com 49,7 mil pessoas com 60 anos ou mais. Isso reflete na característica majoritária desses votantes, que geralmente são mais conservadores em suas preferências políticas.

Perfil do eleitor

Idade: 45 a 59 anos

Sexo: feminino

Estado civil: solteiro

Grau de instrução: médio completo

Santa Bárbara tem menor percentual de analfabetos e de quem só ‘lê e escreve’

O TSE classifica o grau de instrução do eleitor em vários níveis. Os dois mais “baixos” são o analfabeto e o “lê e escreve”, ou seja, pessoas que não chegaram a frequentar um ambiente escolar durante as suas vidas.

Santa Bárbara tem a menor porcentagem desse eleitorado na região com 2%, seguida por Nova Odessa com 2,47%, o que mostra sucesso ao convencer a população a dar o “primeiro passo” da educação.

Mas nem todos os dados são interessantes para os barbarenses. Autoridades locais defendem que o município já tem 200 mil habitantes e que o levantamento do Censo 2022 do IBGE, de 183.347 pessoas, estaria subestimado.

A quantidade de eleitores, porém, dá mais credibilidade para a pesquisa nacional. Santa Bárbara tem 137,9 mil eleitores, 44,6 mil a menos que Americana e 22,5 mil a menos que Hortolândia — cidades que já ultrapassaram população de 200 mil.

Vale ressaltar que dados do TSE englobam somente pessoas com 16 anos ou mais.

Perfil do eleitor

Idade: 45 a 59 anos

Sexo: feminino

Estado civil: casado

Grau de instrução: ensino médio completo

Nova Odessa: o eleitor com faculdade

Embora Nova Odessa não tenha a maior quantidade absoluta de eleitores com ensino superior completo – este recorde é de Americana, com 25,2 mil -, o município tem a maior porcentagem do eleitorado com esta escolaridade na região: 14,8% (6,9 mil pessoas), um ponto percentual a mais que Americana, segundo os dados do TSE.

Também há uma considerável parcela de pessoas com superior incompleto (5,33%, equivalente a 2,4 mil) e as menores porcentagens de analfabetos (0,9% ou 439 eleitores) e de fundamental incompleto (16,7%, 7,7 mil eleitores) da RPT (Região do Polo Têxtil), o que coloca Nova Odessa como uma das cidades com eleitorado mais instruído.

Além disso, o município é o único da região que tem maioria feminina entre os eleitores de 16 e 17 anos, ou seja, menores de idade. São 129 homens e 139 mulheres, totalizando 268 votantes dessa faixa de idade.

Perfil do eleitor

Idade: 45 a 59 anos

Sexo: feminino

Estado civil: casado

Grau de instrução: ensino médio completo

Sumaré possui o maior eleitorado da região

Apenas uma cidade da região pode ter segundo turno nas eleições municipais deste ano: Sumaré, que tem 203 mil eleitores e ultrapassou a marca de 200 mil, estabelecida como mínima para habilitar a disputa em duas votações.

Os desafios educacionais para quem vencer a corrida eleitoral sumareense são muitos, já que a cidade tem os piores índices. É, com sobras, o município da RPT com maior porcentagem de analfabetos (3,5%, ou 7,2 mil pessoas) e de eleitores que leem e escrevem (5,7%, ou 11,7 mil votantes).

Também, Sumaré possui a pior proporção do eleitorado com superior completo: 7,8%, ou 15,8 mil — em números absolutos, somente à frente de Nova Odessa. Esta porcentagem, aliás, está praticamente estagnada há anos: tanto nas eleições de 2022 quanto nas de 2020 era de 7,7%.

Outra parcela que é a menor da região é a de superior incompleto, que pode abranger pessoas que estão cursando a faculdade: 3,7%.

Praticamente todos os índices são piores quando comparados com os outros municípios da RPT, inclusive com Hortolândia, que se emancipou de Sumaré em 1991 e há cerca de 15 anos tinha números semelhantes.

Perfil do eleitor

Idade: 45 a 59 anos

Sexo: feminino

Estado civil: solteiro

Grau de instrução: ensino médio completo

Hortolândia: uma cidade em desenvolvimento

Em 12 anos, Hortolândia foi o município da região que mais viu avanços na escolaridade dos seus eleitores. O índice de analfabetismo, que em 2012 era de 3,4%, neste ano é de 1,2%. Já o “lê e escreve” reduziu de 11% para 3,2%. O eleitorado com fundamental incompleto caiu de 30,3% para 17%. O município ainda tem a maior porcentagem de votantes com ensino médio completo na região, com 42,1%.

Segundo o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Hortolândia, Fernando Moraes, o desenvolvimento se deve a investimentos significativos em infraestrutura, na formação dos professores e em projetos de alfabetização, como o EJA (Educação de Jovens e Adultos).

“Um marco importante desse progresso foi a implementação do Currículo Municipal ‘Integra Saberes’, desenvolvido coletivamente por todos os profissionais de educação da nossa rede. Esse currículo promove uma abordagem interdisciplinar e contextualizada, integrando conhecimentos e habilidades de diversas áreas”, comentou.

Perfil do eleitor

Idade: 45 a 59 anos

Sexo: feminino

Estado civil: solteiro

Grau de instrução: ensino médio completo