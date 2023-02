EMS Farmacêutica doa 18 mil caixas de remédios para vítimas do litoral norte

Empresa com fábrica em Hortolândia se mobilizou para ajudar a população atingida pelas fortes chuvas do fim de semana

As doações foram entregues à Prefeitura de São Sebastião, que fará a distribuição às vítimas - Foto: Divulgação

A EMS, uma das maiores farmacêuticas do Brasil e que possui fábrica em Hortolândia, doou 18 mil caixas de medicamentos para a população afetada pelas chuvas que atingiram o litoral norte do Estado de São Paulo no último fim de semana. As doações foram entregues à Prefeitura de São Sebastião, que fará a distribuição às vítimas.

A lista de medicamentos enviados pelo laboratório farmacêutico conta com antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos, por exemplo. Ao todo, foram 381 mil comprimidos e mais de 10 mil frascos de remédio. A prefeitura centraliza o recebimento das doações para distribuir aos necessitados.

A iniciativa teve a participação da fábrica localizada em Hortolândia e do centro logístico da empresa, em Jaguariúna. Houve, também, a colaboração de uma rede de farmácia que atua diretamente na região afetada.

Do total doado, 11.400 caixas foram encaminhadas pela rede de farmácia parceira na terça-feira (21). A segunda remessa foi concluída nesta quarta-feira (22), com a entrega de mais 6.436 caixas de remédios.

“Estamos profundamente sensibilizados com o que está ocorrendo no Litoral Norte. Por isso, não mediremos esforços para auxiliar a sociedade civil a superar esta tragédia, fornecendo medicamentos essenciais para o tratamento dos moradores locais, além de contribuir para garantir o abastecimento dos remédios na região”, disse o vice-presidente da EMS, Marcus Sanchez. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco