Empresário é acusado de filmar o voto em Artur Nogueira

Um empresário de 39 anos foi detido sob acusação de ter filmado seu voto, neste domingo, em Artur Nogueira. De acordo com a PM (Polícia Militar), o caso ocorreu na seção 383 da Zona Eleitoral 75, na Escola Vereador Professor Amaro Rodrigues “Ninico”, que fica localizada na Rua Clementina Cardoso De Faveri, no Jardim Leonor. O suspeito foi liberado após o registro do caso.

Segundo nota da corporação, o empresário foi alertado a deixar o celular na mesa antes de se dirigir à urna, desobedeceu a ordem da mesária e presidente da Seção, se dirigiu à cabine, votou e admitiu que realização a gravação do ato.

Ele foi acusado de infringir o parágrafo único do Art. 91-A da Lei nº 9.504/1997, que diz que “fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras dentro da cabina de votação”. Ainda conforme o registro policial, o promotor eleitoral da cidade orientou a apresentar o morador na delegacia para o registro do caso.

O celular foi apreendido, a presidente da Seção deverá relatar o caso em ata e o eleitor vai responder sobre ele em liberdade.