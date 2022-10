Empresa de lubrificantes em Piracicaba fica destruída após incêndio de grandes proporções

West Brasil e arredores foram tomados pelas chamas, iniciadas em um caminhão carregado com óleo diesel

A fumaça pôde ser vista em um raio de 30 quilômetros, segundo os relatos - Foto: Matheus Marconi

Uma distribuidora de lubrificantes em Piracicaba (SP) foi atingida por um incêndio de grandes proporções na madrugada deste domingo (16), ficando completamente destruída. Segundo informações preliminares, o fogo teria iniciado em um caminhão carregado com óleo diesel, se espalhando pela empresa West Brasil e pelos arredores.

A empresa está localizada no quilômetro 16 da Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), conhecida como Estrada Velha de Tupi. A via chegou a ser interditada nos dois lados.

Segundo testemunhas, as primeiras chamas foram por volta de 3 horas. Corporações de cidades vizinhas, como o Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste e de Limeira foram mobilizados. A fumaça pôde ser vista em um raio de 30 quilômetros, segundo os relatos.

A situação foi controlada até o final da manhã, porém as equipes ainda trabalhavam no rescaldo durante a tarde deste domingo, combatendo pequenos focos de incêndio. A perícia do local deve ser realizada em seguida.

A West Brasil mantinha a unidade, que foi completamente afetada, há 10 anos, com cerca de 200 funcionários. Ninguém se feriu durante a ocorrência.

O local abrigava produtos como lubrificantes, aditivos, pneus, EPIs (equipamentos de proteção individual), comercializados pela companhia. Segundo nota divulgada à imprensa, a empresa afirma que o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documentação e licença de funcionamento estão regulares.