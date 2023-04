Emprego com carteira assinada recua 40% no 1º trimestre na região

A RPT (Região do Polo Têxtil) gerou 3.573 empregos com carteira assinada no 1º trimestre deste ano (janeiro a março), um recuo de 40% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram criadas 5.992 vagas formais. Os números constam no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, e representam o saldo líquido (contratação menos demissões).

Ao todo, segundo o Governo Federal, foram registrados entre janeiro e março deste ano, na região, 37.034 contratações e 33.461 demissões, restando um saldo de 3.573 empregos. Em 2022, no mesmo período, foram admitidos 37.918 trabalhadores e desligados 31.926, um saldo de 5.992.

Professor de Economia na Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana, Marcos Dias atribui a redução no saldo à diminuição do ritmo da retomada da atividade econômica pós-pandemia de Covid-19.

De acordo com ele, houve um aumento acelerado da abertura de vagas em função da reabertura total das empresas na região. Neste ano, no entanto, como a atividade econômica normalizou, a criação de emprego foi positiva, porém, menor.

Na análise trimestral, Nova Odessa aparece como destaque positivo. No ano passado, o município chegou ao final dos três primeiros meses com menos 46 vagas formais. Neste ano, encerrou o período com a criação de 186 postos.

Já Santa Bárbara d’Oeste, que entre janeiro e março de 2022 registrou saldo de 2.764 empregos, viu o número despencar 70%, com a geração de 826 vagas, 1.938 a menos.

Para o diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Santa Bárbara d’Oeste, Nivaldo José da Silva, o resultado é reflexo da mudança de governo.“Todo mu

ndo sentiu a mudança da política, o que fez com que muitos investimentos fossem adiados, provocando, consequentemente, uma queda na geração de empregos. Somado a isso, tem a questão dos juros, inflação”, explica.

Março

Só em março, houve uma queda de 70% na criação de vagas com carteira assinada na região. O total passou de 2.348 no mesmo mês em 2022 para 691 em 2023.

Levando em consideração as cinco cidades da RPT – Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia – os setores que fecharam o mês com saldo de empregos negativos foram indústria (menos 225 vagas), comércio (menos 81) e serviços (menos 55).