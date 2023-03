Emprego cai em Americana e Nova Odessa e sobe em Sumaré e Hortolândia

Dados do Caged sobre o mês de janeiro foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego

Americana e Nova Odessa chegaram ao final de janeiro com saldo de empregos formais negativo. Sumaré e Hortolândia, por sua vez, encerraram o mês com números positivos e ainda registraram alta em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de ter fechado no azul, Santa Bárbara d’Oeste teve queda na comparação com janeiro de 2022.

De acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o município de Americana encerrou janeiro com menos 103 vagas com carteira assinada. O número é a diferença entre o total de admitidos (3.127) e a quantidade de desligamentos (3.230). No mesmo período do ano passado, a cidade registrou saldo positivo com 239 empregos.

Em nota, a Prefeitura de Americana disse que janeiro foi um mês atípico diante do cenário econômico da cidade. Destacou que o município fechou 2022 com saldo positivo de 3.106 empregos e que toda semana o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) oferece centenas de vagas que muitas vezes não são preenchidas em sua totalidade.

Cenário semelhante foi observado em Nova Odessa. Assim como em janeiro do ano passado, o município encerrou o mesmo mês, neste ano, com saldo negativo. A diferença é que o total caiu de 98 para 51. Santa Bárbara d’Oeste manteve o saldo positivo, porém, registrou queda de 72% na quantidade na comparação com janeiro de 2022 – passando de 339 empregos para 92.

Na região, os destaques ficaram por conta de Sumaré e Hortolândia, que encerraram janeiro com 231 e 282 vagas formais, respectivamente. O município de Sumaré mais que triplicou a quantidade de empregos – em janeiro de 2022 eram 69 – e Hortolândia teve alta de 8% no saldo – no mesmo período do ano passado eram 261 vagas.

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Informação de Hortolândia, João Pereira atribui o bom resultado aos investimentos na infraestrutura e na mobilidade urbana, localização estratégica, formação e qualificação da mão de obra de maneira constante, além do apoio, incentivo e fomento de políticas públicas para os pequenos, médios e grandes empreendedores.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, Gustavo Caron, o desempenho do município é consequência do estreitamento da administração com as empresas, novas ou tradicionais, seja no auxílio para o preenchimento de vagas com profissionais capacitados ou no estudo de medidas que tornem a cidade mais atrativa para grupos empresariais. Além de cursos profissionalizantes para capacitação de trabalhadores.