Emendas parlamentares garantem R$ 3 milhões para a saúde da região

A RPT (Região do Polo Têxtil) vai receber R$ 3,028 milhões em emendas parlamentares no orçamento de 2021 do Estado de São Paulo. Os recursos são para custeio da saúde e aquisição de ambulâncias.

Americana terá R$ 1,4 milhão, Hortolândia mais R$ 1,02 milhão, Nova Odessa R$ 100 mil e Sumaré R$ 508 mil – nessa última o dinheiro será para a construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Maria Antonia. Apenas Santa Bárbara d’Oeste não foi contemplada nesse primeiro pacote de emendas parlamentares.

Recursos foram anunciados nesta quinta-feira em coletiva para a imprensa – Foto: Carol Jacob e José Antonio Teixeira / Alesp

Segundo a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), outras emendas impositivas e voluntárias dos deputados estão em processamento e poderão ser liberadas nas próximas semanas pelo governo, incluindo recursos para Santas Casas. Esse primeiro pacote beneficia 427 municíios que receberão, no total, R$ 155 milhões do orçamento.

“Nós ainda temos um período que vamos conviver com a pandemia, então eu chamaria isso de transcovid e, dessa maneira, esses investimentos ajudarão as prefeituras a criar políticas de saúde para os cidadãos”, disse o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

“Os parlamentares conhecem claramente a realidade de cada um dos municípios, A participação orçamentária da Assembleia Legislativa e dos deputados é fundamental nessa construção”, disse o secretário de Estado da Casa Civil, Cauê Macris (PSDB).