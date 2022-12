Em três anos de atuação na região, Baep de Piracicaba já prendeu mais de mil pessoas

O 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Piracicaba completou três anos de atuação na região, nesta segunda-feira (19). O comandante da unidade, tenente-coronel José Antônio Golini Junior destacou durante solenidade, na sede, que os PMs foram responsáveis por mais de mil prisões efetuadas, mais de 3,3 toneladas de drogas apreendidas e mais de 150 armas de fogo, entre fuzis, metralhadoras, pistolas e revólveres retirados das ruas, no período.

A sede do batalhão fica em Piracicaba, mas é responsável nas ações consideradas mais complexas nas 52 cidades da região, incluindo os municípios atendidos pelo 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) de Americana e o 48º BPM/I de Sumaré.

Comandante Golini destacou atuação do efetivo Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

“O Baep atua em operações de grande envergadura realizadas em conjunto ou em apoio a autoridade do Poder Judiciário, Ministério Público e da Polícia Federal em ações de antiterrorismo combate ao crime organizado, entre outras atribuições”, diz Golini.

Segundo ele, os treinamentos fazem parte das rotinas constantes do efetivo. “O 10º Baep faz questão de consolidar, aprimorar e multiplicar o conhecimento adquirido, inclusive para outras regiões”, completa.

Para o comandante do 48º, tenente-coronel Valmir Moreira da Silva, o Baep tem dado apoio principalmente em Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa e Monte Mor, resultando na redução dos índices criminais”, afirma.

Comandantes Valmir (48º BPM/I) e Daniel (19) Foto: Marcelo Rocha/O Liberal – Foto:

Tenente-coronel, Adriano Daniel, comandante do 19º, relata que os trabalhos têm sido realizados de forma integrada pelas unidades. “O Baep não mede esforço para nos apoiar em Americana, então estamos tendo excelentes resultados no combate e prevenção de crimes”, diz.

O presidente da Câmara, Thiago Brochi (sem partido), relata que desde o início acompanhou a implantação do batalhão. “Naquela época, fizemos um trabalho para que a sede fosse em Americana, mas não foi possível. Acompanhamos a quantidade de trabalhos que os policiais fazem. Já conseguimos intermediar emenda federal no valor de R$ 300 mil, pois entendemos a importância do trabalho que realizam para toda a região”.

Baep apreendeu 3,3 toneladas de drogas Foto: Marcelo Rocha/O Liberal – Foto:

O vereador de Nova Odessa, Cabo Natal (Avante) destaca a importância do batalhão na região. “Atuamos no antigo POE (Pelotão de Operações Especiais), hoje Força Tática, que foram consideradas embriões do Baep. O batalhão conta com um efetivo expressivo e preparado para as ações mais complexas. Quando chegam para o apoio, fazem a diferença”, relata.

Policiais realizam ações conjuntas com a PF Foto: Marcelo Rocha/O Liberal – Foto:

O delegado da Polícia Federal de Piracicaba Julio Sávio Monfardini destaca as ações realizadas entre pelas instituições. “Para Polícia Federal, a presença deles aqui nos traz muita tranquilidade porque eles têm experiência e trabalham com muito profissionalismo. Quando nós temos alguma operação mais sensível, envolvendo alvos com maior periculosidade, a gente invariavelmente pede o apoio deles e sempre nos atenderam com 1.000% de sucesso, ou seja, sem incidentes”, enfatiza.