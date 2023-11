Em Santa Bárbara, secretário estadual diz que pretende direcionar policiais para o interior

Derrite disse que interior vai receber mais policiais - Foto: Prefeitura de Sumaré

O secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, pretende direcionar os novos policiais civis e militares de forma uniforme pelo estado, priorizando a demanda dos municípios com mais defasagem.

O novo método de redistribuição foi anunciado, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), que foi realizada nesta terça-feira, em Santa Bárbara d’Oeste.

O estado atualmente tem mais de 2,6 mil policiais em formação, além de 14,7 mil vagas de concurso em andamento. Ainda há 200 vagas de alunos oficiais da Polícia Militar autorizadas.

“Já está no planejamento das polícias que o efetivo será distribuído de forma uniforme, não só na capital, mas, em especial, onde mais precisa e está com a maior defasagem, que é no interior de São Paulo”, destacou o secretário, ao falar sobre os concursos.

“Já ganhamos mais de 100 patrulhas diárias no Estado, por conta da volta dos policiais militares que deixaram de fazer as escoltas”, completou.

De acordo com o levantamento do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo), na região atendida pela Delegacia Seccional de Americana entre as 58 vagas para a carreira somente 27 estão preenchidas.