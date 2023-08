Em Piracicaba, polícia e MP pediram prisão de casal dono do Mini Gente, mas Justiça negou

A Polícia Civil e o MP (Ministério Público) de Piracicaba pediram a prisão preventiva do casal Carlos Alexandre Tomé e Carla Ferreira Tomé, proprietários do buffet infantil Mini Gente, mas a Justiça negou.

A solicitação foi feita no âmbito de um dos inquéritos policiais que investigam o casal por estelionato na cidade.

Apesar de a Justiça ter negado o pedido de prisão, eles foram denunciados por estelionato e se tornaram réus. No entanto, eles ainda não foram encontrados, o que fez com que o processo fosse suspenso.

De acordo com o delegado de Piracicaba Emerson Marinaldo Gardenal, os denunciados aparecem em centenas de boletins de ocorrência registrados por vítimas do mesmo tipo de fraude, o que denota conduta criminal reiterada.

“A medida [prisão] também servirá para conveniência da instrução criminal, visto que os acusados poderão forjar provas, coagir testemunhas, inclusive as próprias vítimas que temem por sua integridade”, argumentou.

O casal tem mais de 130 processos cíveis e criminais nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Piracicaba, Porto Feliz e Boituva, onde mantinham unidades do buffet.

No caso de Santa Bárbara, uma filial seria inaugurada em dezembro de 2022, um mês depois que os proprietários anunciaram pelas redes sociais o fechamento da empresa, sem nenhum aviso prévio.

Promotor de Justiça de Piracicaba, Dênis Peixoto Parron manifestou-se contrário a fazer acordo com o casal e assim como a Polícia Civil, representou pela decretação da prisão preventiva dos proprietários.

“As fraudes foram amplamente noticiadas nos meios de comunicação e geraram acentuada reprovação na comunidade local, sobretudo pela ciência de que os denunciados continuam soltos celebrando o resultado de seus crimes, inclusive a empresa Mini Gente tem em seu patrimônio dois carros de elevado valor”, afirmou.

Decisão da Justiça

A juíza Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira, por sua vez, disse que o delito cometido pelo casal não demonstra periculosidade, sendo praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não estando presente os requisitos de prisão cautelar.

A magistrada acrescentou ainda que não há comprovação de que o casal tenha forjado provas ou entrado em contato com testemunhas ou vítimas, visando prejudicar o andamento do processo e a aplicação da lei. “Ademais, ao que tudo indica, os réus são primários”.

O processo foi suspenso no último dia 8, até que se dê a efetiva citação pessoal do casal ou mesmo o comparecimento espontâneo.

Em Americana, o casal foi indiciado pela Polícia Civil também por estelionato, após ter causado prejuízo a mais de 100 famílias com o fechamento das unidades, em 2 de novembro do ano passado.

O inquérito policial foi enviado à Justiça e tramita sob sigilo.

O LIBERAL tentou contato com o casal por meio do mesmo telefone que conseguiu falar com a Carla, no ano passado, mas sem sucesso.

Informações levantadas com pessoas próximas dos proprietários do buffet dão conta de que a família mudou-se para Goiânia.