Em operação da DIG, homem é preso suspeito de furtos em comércios da região

Um homem de 35 anos foi preso na sexta-feira (5), no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, suspeito de ter realizado vários furtos em estabelecimentos comerciais da região. De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que coordenou a operação, apenas no Jardim São Paulo, em Americana, foram ao menos quatro ocorrências registradas nos últimos meses.

Os agentes identificaram o homem, que também trabalha como ajudante geral, por meio de imagens de câmeras de segurança e serviços de inteligência disponibilizados pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

Foram encontrados instrumentos musicais, celulares e roupas furtados na residência do suspeito – Foto: DIG Americana/Divulgação

Segundo as investigações, ele usava um martelo para quebrar a vitrine e entrar nas lojas para realizar os furtos. Os objetos subtraídos eram colocados em um carro e levados até a residência do suspeito, onde era feita a venda particular dos itens. Os martelos usados nos crimes eram deixados nos estabelecimentos comerciais.

Nesta sexta, uma nova ocorrência envolvendo o suspeito foi registrada no Jardim São Paulo — já havia registros em lojas das ruas das Palmeiras, dos Jequitibás e das Acácias. Por meio dela, os policiais puderam reunir as últimas informações para chegarem ao endereço da casa do homem, na Rua Croácia, no Jardim Europa, em Santa Bárbara.

No local, vários itens furtados – como instrumentos musicais, celulares e roupas – foram encontrados, bem como um dos carros usados na ação criminosa. Em depoimento, o ajudante geral confessou que os objetos eram furtados e vendidos. O homem foi preso em flagrante e responderá por furto, receptação e associação criminosa.