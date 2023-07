Operação contra o tráfico apreende R$ 138 mil em dinheiro em Sumaré

Até o momento foram apreendidos R$ 138.488,00 - Foto: 10º Baep - Divulgação

Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), junto com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, realizam na manhã desta quarta-feira (5), na região, uma operação contra o tráfico de drogas, denominada de “Sumidouro”. Em Sumaré, foram apreendidos R$ 138 mil em dinheiro.

De acordo com o batalhão e Gaeco, mais de 20 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Hortolândia, Sumaré, Campinas, Paulínia, Itatiba, Valinhos e Presidente Prudente.

Em Sumaré, o mandado de busca foi cumprido na região do Matão, na Rua Avenida Santo Irineu, de acordo com informações do 10° Baep, de Piracicaba. No local, uma residência, foram apreendidos R$ 138.488 em dinheiro, aparelhos celulares, anotações sobre venda e distribuição de drogas e computadores.

O alvo na cidade era uma fornecedora de insumos para o embalo das drogas. Em um endereço relacionado, em Campinas, foram apreendidos 5 milhões de microtubos vazios, comumente usados para acondicionar cocaína, e notas fiscais.

Em Hortolândia, os policiais foram até o condomínio Green Park, mas o alvo de um mandado de busca e apreensão não foi encontrado. Três celulares foram apreendidos.

Até a publicação desta reportagem, a operação estava em andamento. Os materiais apreendidos serão levados à sede do Ministério Público.