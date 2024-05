Em meio a estiagem, Ribeirão dos Toledos ‘esvazia’ e tem peixes mortos na superfície, em Santa Bárbara

Em Americana, DAE teve de aumentar o uso de produtos químicos no tratamento; municípios têm enfrentado consequências devido à falta de chuva

O longo período de estiagem na região tem esvaziado o Ribeirão do Toledos, em Santa Bárbara d’Oeste, que apresentou nesta quarta-feira (22) alguns pontos com peixes mortos na superfície.

Conforme dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), o município não registra quantidades de precipitação desde 19 de abril.

Ribeirão dos Toledos vem sofrendo com o período de estiagem – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O LIBERAL percorreu, na tarde desta quarta, a extensão da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, por onde passa o ribeirão.

Em um ponto próximo ao Parque Araçariguama, é possível ver um fino curso de água com barro no entorno – que são locais onde a água já secou. Os peixes mortos ficam neste barro junto a materiais de descarte irregular, como pneus e calçados.

A prefeitura explicou que a redução do volume de água do ribeirão, também diminui “o oxigênio disponível, que é consumido pelas plantas aquáticas, levando os peixes a procurarem pela superfície.”

A situação, entretanto, não é exclusiva de Santa Bárbara, já que os outros municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) também têm enfrentado as consequências da estiagem.

Em Americana, por exemplo, o Ciiagro contabilizou apenas um dia de chuva desde 30 de março, o que já configura estiagem segundo Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), esse cenário tem afetado a qualidade da água que chega às residências, uma vez que demanda maior utilização de produtos químicos.

Nos horários de pico, o abastecimento pode ser prejudicado, já que o consumo apresentou aumento de 18,9%.

Em Santa Bárbara, isso não tem sido problema por conta por conta das reservas de água dos mananciais, bem como das represas Areia Branca, São Luiz e de Cillo, que juntas somam mais de 10 bilhões de litros.

Já em Nova Odessa, de acordo com a Coden Ambiental, responsável pelo abastecimento, o nível das represas está menor do que o ano passado, mas não há previsão de falta de água.

Por fim, em Sumaré, conforme apontamento da BRK Ambiental, responsável pela distribuição, as represas e o Rio Atibaia estão dentro das capacidades mínimas.

A Sabesp, responsável pelo abastecimento de Hortolândia, não respondeu até o fechamento desta matéria.

Todas as distribuidoras dos municípios destacaram a importância do uso consciente da água. No caso da BRK, ela informou que está fazendo manutenções em motobombas para aumentar a captação em Sumaré.

A estiagem pode ser amenizada no próximo fim de semana, já que a chegada de uma frente fria ao Estado de São Paulo deve ocasionar chuvas e diminuir as temperaturas na região a partir desta sexta-feira (24), no fim da tarde.

Orientações para economizar água no período de estiagem