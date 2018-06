Em dia de jogos do Brasil, servidor municipal terá folga de meio expediente

As prefeituras de Americana, Hortolândia e Nova Odessa concederão folga de metade do expediente para os servidores públicos municipais nos dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Quando as partidas ocorrerem em dias úteis no período da manhã, os trabalhadores iniciarão o expediente às 13 horas, e quando a partida ocorrer à tarde, os funcionários atuarão somente pela manhã. Em Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste, ainda não há definição.

Os decretos são bastante parecidos. O funcionamento das repartições no dia 22 de junho, sexta-feira, data do segundo jogo da seleção na competição, diante da Costa Rica, terá início às 13 horas. O duelo está marcado para as 9 horas. Já no dia 27, data do segundo compromisso da seleção (uma quarta-feira), o atendimento ao público será das 9 às 13 horas. O jogo está marcado para as 15 horas. Em Americana, os servidores trabalharão até as 14 horas.

O decreto do prefeito Omar Najar (MDB) estipula que os superiores hierárquicos das secretarias municipais que possuam repartições e setores de serviços públicos essenciais ou ininterruptos deverão dar ciência prévia aos respectivos servidores para o cumprimento de jornada normal de trabalho.

BANCOS

As agências bancárias devem funcionar em horários especiais nos dias de jogos do Brasil, seguindo recomendações da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Em dias de jogos às 9 horas, o atendimento ao público será das 13 às 17 horas. Em dias de jogos às 11 horas, os bancos funcionarão das 8h30 às 10h30 e das 14 às 16 horas. Já em dias de jogos às 15 horas, o atendimento será das 9 às 13 horas.