Em depoimento, presos da região negam vandalismo em Brasília

Multidão vandalizou Palácio do Planalto, Congresso e o STF - Foto: Eduardo F S Lima / Fotoarena / Estadão Conteúdo

Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) presos pelos atos golpistas em Brasília negaram participação no vandalismo que deixou rastros de destruição nas sedes dos três Poderes, no último domingo.

Morador de Nova Odessa, o motorista de transporte por aplicativo Dirceu Ribeiro da Assunsão, 54, disse ter entrado no Palácio do Planalto apenas para conhecê-lo “de forma ordeira”. Contou que foi detido pela polícia no saguão.

A faxineira Edineia Paes da Silva dos Santos, 37, que reside em Americana, afirmou ter participado de uma caminhada de manifestação “em favor do País”. Relatou que, em determinado momento, percebeu o início de uma confusão, com quebra-quebra e lançamento de bombas.

Nessa hora, ela estava nas proximidades do Palácio do Planalto e correu em direção a uma espécie de fosso, em busca de proteção. Alegou ter ficado lá abaixada, até que teria sido agarrada por um policial.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o relato da faxineira, o agente a puxou de maneira “truculenta” pelos braços e cabelo, a chamou de “vagabunda” e a deteve.

Morador de Sumaré, Davi Emanuel Pereira Domiciano, 41, afirmou ter ficado no gramado da Praça dos Três Poderes e disse que subiu a rampa do Palácio do Planalto porque, de lá, teria uma visão “privilegiada”.

Contou que, após subir a rampa, havia um pessoal entrando no prédio para fugir dos gases. Diante da situação, ele também entrou, com o objetivo de se abrigar e ajudar outras pessoas, conforme relatou à Polícia Civil.

De acordo com Davi, o Exército já estava dentro do local, o que dava uma sensação de segurança. Contudo, em seguida, a tropa de choque chegou ao palácio, “com extrema violência”, e deu voz de prisão a todos os presentes, alegou o morador de Sumaré.

Os três também disseram não ter cometido nenhuma agressão. Dirceu apontou que, antes da viagem a Brasília, participava somente dos “movimentos pacíficos” realizados em frente ao Tiro de Guerra de Americana.

Ele disse ter ido à capital do País de ônibus fretado, pelo preço de R$ 250, mais R$ 90 pela hospedagem. Os outros dois deram menos detalhes nesse sentido. Afirmaram apenas que faziam parte de uma caravana.

Novos presos

Ao menos nove moradores da RPT estão entre as pessoas presas em Brasília entre domingo e segunda. Os nomes deles constam numa lista divulgada pela Seape (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) do Distrito Federal.

Após os cinco presos relatados pelo LIBERAL na última terça, a relação também conta com Arioldo Rodrigues Júnior, 59, e Izaias Roberto da Silva, 53, ambos de Americana; e Clovis Pierotti de Oliveira, 55, de Sumaré; além de Dirceu. A reportagem não conseguiu localizar um contato para ouvi-los.

O LIBERAL já havia informado as prisões da inspetora de alunos Maria Aparecida Medule, 51, de Americana; Givair Batista Souza, 49, de Sumaré; e Haroldo Wilson Roder, 57, de Nova Odessa; além de Davi e Edineia.