Carla Tomé, dona do buffet infantil Mini Gente, negou em depoimento à Polícia Civil, ao qual o LIBERAL teve acesso, qualquer crime ao anunciar, sem aviso prévio, o fechamento das unidades do estabelecimento, em novembro de 2022.

Neste mês, a Justiça de Americana acatou denúncia do MP (Ministério Público) contra ela e o marido, Carlos Alexandre, ambos proprietários do buffet, pelo crime de estelionato. As investigações chegaram a 84 vítimas e um prejuízo de R$ 180,8 mil.

No depoimento, Carla, que se identifica como gerente administrativa, disse que não se considera criminosa e que tem passado por dificuldades desde o ocorrido.

Fachada de uma das antigas unidades do buffet Mini Gente – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ela revelou que, desde o fechamento das unidades, é seu marido quem trabalha como superintendente, enquanto ela alega estar desempregada.

Além disso, afirmou não possuir imóveis em seu nome e que atualmente mora de aluguel.

Sobre o fechamento das unidades do Mini Gente, Carla explicou que a pandemia da Covid-19 teve um impacto significativo nos negócios.

Antes da crise, o buffet contava com cerca de 120 funcionários, todos registrados e com os salários e encargos pagos em dia.

No entanto, com a pandemia, em março de 2020, os contratos começaram a diminuir, como era esperado.

Ela revelou ainda uma tentativa de parceria com uma colega do ramo de festas infantis em Boituva e Porto Feliz.

Segundo Carla, essa colega tinha dois salões de festas e planejava fechá-los devido à crise sanitária.

Diante de sua vasta experiência no setor de festas infantis, com oito anos de atuação, Carla decidiu colaborar com essa colega, mas as coisas não saíram como planejado.

Ela afirmou que teve que cancelar contratos que estavam prestes a vencer e reembolsar os clientes com os valores já pagos.

E alega que a colega de Boituva não cumpriu com o acordo, deixando-a responsável pelos pagamentos de funcionários, aluguéis e fornecedores.

Usou dinheiro das unidades de Americana e Piracicaba

Para cobrir essas despesas, Carla utilizou o dinheiro proveniente das vendas nas cidades de Americana e Piracicaba.

Ela disse que tentou obter empréstimos de amigos e instituições bancárias para manter o negócio ativo, mas a ampla cobertura da imprensa dificultou a obtenção dos recursos necessários.