Em cinco anos, número de empresas do segmento pet mais que dobra na região

Cidades da RPT tinham 1.370 negócios ativos no fim de 2023; empresários destacam mudanças na relação dos tutores com animais

O número de empresas do segmento pet mais que dobrou na RPT (Região do Polo Têxtil) nos últimos cinco anos, de acordo com levantamento do Observatório DataMPE, do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo), com base em dados disponibilizados pela Receita Federal.

Em dezembro de 2018, os municípios da região, juntos, contabilizavam 646 estabelecimentos ativos no ramo. Em dezembro de 2023, essa quantidade subiu para 1.370 – aumento de 112%. Ao LIBERAL, empresários do ramo destacaram mudanças na relação dos tutores com os animais.

Jiancarlo Oliveira da Silva, sócio-proprietário da Agropet Mineiro – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo o levantamento, Americana é a cidade da RPT com o maior número de empresas ativas no mercado pet, com 394, seguida de Sumaré, com 351. Em 2018, elas tinham 196 e 163, respectivamente, portanto as contagens mais que dobraram.

Porém, Hortolândia teve o maior crescimento nos últimos cinco anos: de 125 para 316 negócios, o que representa um aumento de 152,8%.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda na região, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa também apresentaram um incremento de empresas do segmento, embora menor que os outros municípios. Santa Bárbara saiu de 115 para 221, variação de 92,2%, e Nova Odessa subiu de 47 para 88, alta de 87,2%.

A pesquisa considera instituições que têm no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) as seguintes classificações de atividade: comércio varejista de medicamentos veterinários, comércio varejista de animais vivos e artigos e alimentação para animais, atividade veterinária, alojamento de animais domésticos e higiene e embelezamento de animais domésticos.

Para Jiancarlo Oliveira da Silva, de 36 anos, sócio-proprietário da Agropet Mineiro, esse aumento pode ser explicado pelas mudanças na relação dos tutores com os pets, que teriam acontecido durante a pandemia da Covid-19.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“As pessoas ficaram trancadas em casa com os pets e passaram a reparar mais em possíveis problemas de saúde. Outra coisa é que muitos pais adotaram um cachorro ou um gato para fazer companhia para as crianças nesse período. Os pets ajudaram muitas pessoas a passar pela pandemia”, disse.

Jiancarlo também ressaltou que vários casais têm preferido adotar animais de estimação em vez de terem filhos, sendo que essas pessoas gastam mais no cuidado do bicho.

Essa situação também foi destacada por Salete Rodrigues Cândido, médica veterinária e sócia-fundadora da LM+ Hospital Veterinário.

“O número de famílias com pets aumentou ao longo dos últimos anos, e cada vez mais os pets fazem parte da família. É a família ‘multiespécie’. As pessoas fazem todos os cuidados necessários para o bem estar dos pets, aquecendo o mercado e em grande ascensão”, comentou Salete.

“Também o número de faculdades na região aumentou, o que gera mais profissionais locais”, completou.

Comportamento

Outra situação que tem sido observada é o comportamento dos consumidores do mercado pet. Segundo pesquisa do Sebrae-SP, os donos compram mais serviços ou itens de comércio do segmento – como medicamentos, suplementos e acessórios – em pequenos negócios do que em grandes empresas.

Além disso, a localização próxima é o fator que mais influencia na preferência dos consumidores, citada por 40% dos entrevistados. Outro ponto que faz diferença na escolha é o atendimento ao cliente, citado por 30% dos consumidores de pequenos negócios. Os preços competitivos são considerados para 34%.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“O empreendedor do setor pet, que cresce ano a ano em um bom ritmo, deve estar sempre atento ao comportamento do seu cliente, porque é isso que vai possibilitar que ele ofereça produtos e serviços em sintonia com as necessidades e desejos do público”, atentou a coordenadora de pesquisa da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae-SP, Carolina Fabris.

A pesquisa do Sebrae foi realizada por e-mail, de 20 a 29 de maio deste ano, com 670 consumidores do mercado pet no Estado de São Paulo.