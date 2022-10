Em carta, adolescente denuncia abusos cometidos pelos irmãos e um primo

No pedido de ajuda entregue à escola, a menina de 12 anos diz que a irmã mais nova, de sete anos, também sofre os mesmos abusos

Uma adolescente de 12 anos, moradora de Paulínia, escreveu uma carta pedindo ajuda porque ela e a irmã mais nova, de sete anos, estariam sendo abusadas sexualmente pelos meios-irmãos, um adolescente de 14 anos, um jovem de 22 e também por um primo, de 18 anos. A carta foi entregue à vice-diretora da Escola Estadual Dr. Francisco de Araújo Mascarenhas, localizada no mesmo município.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe das duas meninas, uma mulher de 32 anos, foi chamada para ir até a escola no último dia 27, após a vice-diretora receber a carta da adolescente. A mãe informou que tanto as filhas quanto o enteado de 22 anos já foram vítimas de abuso em 2013 e que, na época, foram encaminhados pelo Conselho Tutelar para avaliação psicológica.

Já nesta ocasião, por não entender a letra da filha diante de sua pouca alfabetização, conversou com a adolescente, que lhe contou que era abusada sexualmente desde os nove anos pelos irmãos e que, em outras ocasiões, era abusada também por um primo.

Em um dos relatos, a adolescente explicou que estava sozinha em casa com o primo, quando os pais saiam para trabalhar e ele colocava filmes pornográficos, com cenas de sexo oral e a forçava a realizar o ato.

Quando os meios-irmãos chegavam ao imóvel e viam a cena, eles a obrigavam a fazer o mesmo com eles. Ainda de acordo com a adolescente de 12 anos, ela teve vergonha de relatar a situação para outras pessoas.

A menina disse que continua sendo abusada pelos dois meios-irmãos e que eles cometem os atos também com a irmã mais nova, de sete anos.

Em relação ao primo, a mãe da menina afirmou que ele esteve preso por um tempo e que suspeita que tenha morrido, mas o registro do caso não informa detalhes sobre como isso teria ocorrido.

A SSP (Secretária de Segurança Pública) foi questionada sobre o que deve acontecer com o adolescente e o jovem suspeitos do crime, já que não consta no documento policial se foram detidos ou não.

A reportagem também questionou a pasta sobre o motivo de parte do caso ter sido registrada pela delegacia de Sumaré. Até a publicação desta reportagem, o órgão ainda não havia enviado resposta.