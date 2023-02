Em Americana, comércio vai funcionar na terça de Carnaval

Os comércios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste terão funcionamentos distintos na terça-feira de Carnaval. Em Americana, as lojas estarão abertas das 9 às 15 horas, enquanto em Santa Bárbara não haverá expediente. Em ambos os municípios a Quarta-feira de Cinzas terá funcionamento normal.

Apesar de ser um dos momentos mais aguardados do ano, o dia de Carnaval não é considerado feriado nacional, apenas ponto facultativo. De acordo com a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), o funcionamento do comércio se deu por conta da cidade não ter mais a tradição dos desfiles com blocos e foliões nas ruas.

No sábado pré-Carnaval, as duas cidades manterão o horário de funcionamento padrão. Americana ficará com suas lojas abertas das 9 às 15 horas e Santa Bárbara funcionará das 9 às 14 horas. No domingo os comércios não abrirão, enquanto na segunda haverá funcionamento normal nos dois municípios, das 9 às 18 horas.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.