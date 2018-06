Em abordagem, mulher avisa polícia que é feita refém e um é preso

Uma mulher contou à polícia que estava sendo feita refém durante uma abordagem no bairro Santa Júlia, na região do Nova Veneza, em Sumaré, na manhã desta quarta-feira (7). Ela disse à PM (Polícia Militar) que havia sido feita refém após quatro bandidos roubarem a Fiorino em que transportava uma carga de armação de óculos, em Campinas. O homem que estava com a vítima em Sumaré foi preso, mas os outros três envolvidos no roubo não foram localizados.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

De acordo com informações do 48° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), quatro indivíduos em duas motos abordaram a Fiorino em Campinas. Enquanto os bandidos fugiam com a carga, a motorista do veículo foi feita refém por um dos assaltantes. A Polícia Militar foi acionada e começou o patrulhamento na região.

Por volta das 10h30, na Rua Felício Roggeri, os policiais viram um homem e uma mulher caminhando com capacetes nas mãos, mas não havia nenhuma moto parada nessa via. Como os dois apresentaram nervosismo ao ver a viatura, foram abordados. Com o homem, que tem 25 anos, foi encontrada uma porção de maconha. Os policiais separaram os dois e, quando se viu sozinha com um policial, a mulher contou que estava sendo mantida refém. O homem resistiu à prisão e, diante do uso de força policial, precisou ser conduzido a uma unidade de saúde.

No trajeto que a refém foi obrigada a fazer, foi encontrada em uma moita uma pistola de pressão utilizada na abordagem dos criminosos. “Ela ficou por cerca de 15 minutos em posse dos indivíduos. Em dado momento eles mandaram ela descer do carro. E foi um deles com ela para evitar que chamasse a Polícia. eles começaram a caminhar a pé e foram vistos pela viatura”, disse o Tenente Righi, que atendeu a ocorrência.

Após passar por atendimento médico, o suspeito foi conduzido ao 4° Distrito Policial de Sumaré. Os demais envolvidos no roubo e a carga não foram localizados até a publicação desta reportagem.

Este é o segundo caso de roubo de carga com refém esta semana na região. Na manhã de quarta-feira, dois irmãos ficaram rodando em um Honda Civic por cerca de uma hora e meia após serem rendidos enquanto faziam o transporte de uma carga de cosméticos, avaliada em R$ 33 mil.