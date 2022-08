Em 4 anos, CPFL regulariza energia de 3,4 mil famílias na região

A CPFL Paulista regularizou o acesso à energia elétrica de 3.403 famílias de Americana, Sumaré e Hortolândia em quatro anos. O procedimento, gratuito, é definido em parceria com as prefeituras e atende famílias de baixa renda.

O levantamento considera dados a partir de 2019, quando foram beneficiadas 20 famílias de Americana. Já entre 2021 e 2022 houve números mais expressivos em Sumaré, com a regularização de ligações de 2,6 mil clientes, e Hortolândia, com 783 pontos atendidos.

Instalação feita na Vila Soma, em Sumaré, levou energia regular às famílias – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O investimento mais recente feito pela CPFL, na ordem de R$ 1,36 milhão, ocorreu no Jardim Monte Sinai, em Hortolândia, onde vivem 575 famílias atendidas. A ação, dessa forma, beneficia uma população de cerca de 2,3 mil pessoas, além dos estabelecimentos comerciais mais próximos.

O procedimento ocorreu em 117 postes do bairro, que é o segundo a ter a rede elétrica regularizada pela CPFL no município. O primeiro foi o Estrada Furlan, onde foram investidos R$ 492 mil. Cerca de 830 moradores já contam com fornecimento de energia regular.

Em agosto do ano passado, os moradores da Vila Soma, em Sumaré, também passaram a ter acesso de maneira formal ao serviço da empresa. A primeira etapa do projeto, que teve início em fevereiro do mesmo ano, previa a instalação de 526 postes da rede de distribuição nas 32 ruas do bairro, para suportar as ligações de energia elétrica das 2.784 famílias que vivem no local.

Na época, conforme divulgado pelo LIBERAL, essa teria sido a maior ação de regularização de ligações clandestinas já feita pelo grupo CPFL, que atende 9,8 milhões de clientes em 687 cidades nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

“Com a regularização, os moradores passam a ter um fornecimento seguro de energia. Eles passam a ter, também, uma conta de luz em seu nome, um dos comprovantes de residência mais respeitados do mercado. Já para a CPFL, além de reduzir o número de ligações irregulares, é importante também poder auxiliar famílias de baixa renda, já que a companhia, neste caso, também doou os padrões de entradas”, afirma nota da companhia.

A CPFL salienta que os espaços definidos para receber a regularização são estabelecidos em parceria com as prefeituras. “São sempre atendidas famílias de baixa renda, que ainda não tinham uma ligação regular de energia elétrica”.