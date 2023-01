Em 20 anos, quantidade de mortos em homicídios tem queda de 75% na região

Em 2002, as cinco cidades da Região do Polo Têxtil chegavam a registrar quase 300 assassinados no ano; em 2022, foram 67 vítimas

Homicídio em Santa Bárbara, em 2021; cidade teve menor número no ano passado - Foto: Marcelo Rocha - Liberal - 26-11-2021.JPG

O número de vítimas de homicídios na RPT (Região do Polo Têxtil) caiu 75% em 20 anos. A quantidade passou de 275, em 2002, para 67, em 2022, de acordo com dados da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública).

A estatística consolidada dos crimes ocorridos no ano passado foi divulgada na última quinta-feira pelo governo estadual e mostra uma redução na quantidade de assassinatos em relação a 2021, indo na contramão do Estado, que registrou alta.

Na região, Santa Bárbara d’Oeste foi o município que teve maior queda da quantidade de vítimas de homicídios nos últimos 20 anos, passando de 47 para cinco, número que é o mais baixo da série histórica.

Segundo a Delegacia Seccional de Americana, que além da cidade-sede, abrange os municípios da RPT e ainda Arthur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Monte Mor, excluindo-se as motivações passionais, o decréscimo do número de vítimas de homicídios se deve ao fato da diminuição de conflitos envolvendo o tráfico de drogas, uma vez que o combate ao crime organizado, com grandes apreensões de entorpecentes e prisões de traficantes, tem contribuído para a redução das estatísticas.

Delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, Lúcio Antonio Petrocelli atribui a queda também à pandemia da Covid-19.

“É um fator a se considerar por conta da menor circulação de pessoas nas ruas, à noite. E houve, sim, mais questões familiares.

E a ação da polícia na região, as investigações, os esclarecimentos desses crimes, inibem os criminosos e reduz a sensação de impunidade”, afirma.

ESTRUTURA. Para o delegado titular de Sumaré, Marcelo Moreschi, a redução no número de vítimas de homicídios é reflexo, principalmente, da quantidade de ferramentas que a polícia tem, hoje, para trabalhar em cima desse tipo de crime.

“Exame de DNA, impressão digital, fio de cabelo, a ciência melhorou bastante. Isso tudo aliado às câmeras de segurança, redes sociais. Conseguimos esclarecer muitos assassinatos com base nas redes sociais. Hoje, temos mais estrutura, é outra realidade”, enfatiza.

Moreschi também cita a educação, a melhora da qualidade de vida e a urbanização como fatores determinantes na diminuição de homicídios. “Acredito que a tendência é reduzir ainda mais esse índice, essa é nossa missão para esse próximo governo. Estamos fazendo comparativos, trabalhando em cima dos números, com áreas de maior incidência”, disse ao LIBERAL.

Coronel da reserva da Polícia Militar e ex-comandante do batalhão em Americana, Rogério Takiuchi acredita que a diminuição de homicídios em locais públicos pode ser resultado do policiamento e do menor número de armas em circulação. Ele também credita a queda ao aumento de pedidos de medidas protetivas e ações específicas de atendimento imediato quando do acionamento das vítimas.

Se analisado só o ano passado em comparação com 2021, a RPT teve uma queda de 21% no número de vítimas de homicídios, passando de 85 para 67. O Estado de São Paulo, por sua vez, teve uma alta de 6,9% no mesmo período, saltando de 2.847 para 3.044 pessoas assassinadas.

O perfil dos assassinados

Veja as características de quem foi morto na região em 2022

Americana

12 homicídios

12 eram homens

Média de idade das vítimas: 33 anos

Hortolândia

23 homicídios

22 eram homens

Média de idade das vítimas: 35 anos (três vítimas não tinham idade divulgada)

Nova Odessa

2 homicídios

2 eram homens

Média de idade das vítimas: 33 anos

Santa Bárbara

5 homicídios

4 eram homens

Média de idade das vítimas: 41 anos

Sumaré