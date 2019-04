Eletricista morre após acidente na Rodovia Luiz de Queiroz

O barbarense André Augusto dos Santos, 35, faleceu após colidir contra o pilar de sustentação de uma das passarelas da Rodovia Luiz de Queiroz, a SP 304, na madrugada de sexta-feira (13). Segundo relato de familiares, o ajudante de eletricista conduzia o veículo Fiat Palio, de cor cinza, quando perdeu o controle e bateu em uma calçada. Desgovernado, o veículo chocou-se contra a passarela no Km 138 da pista. O acidente teria ocorrido por volta das 5h da manhã.

Foto: Funerária Araújo

André estava acompanhado de seu irmão, que estava no banco do passageiro. Ambos foram socorridos pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara e encaminhados ao Pronto-Socorro “Dr. Edison Mano”, em Santa Bárbara d´Oeste. O passageiro foi medicado e liberado. André, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu às 17h30.

André foi sepultado na tarde de hoje (14), no Cemitério da Paz, em Santa Bárbara. Ele residia no bairro Jardim Laudissi II e não deixa filhos.