Eleitores da região manifestam o voto através da cor da roupa

Predominância foi de eleitores vestidos com as cores da bandeira do Brasil

O dia de votação nas eleições 2022 foi de manifestação para alguns eleitores da RPT (Região do Polo Têxtil). Em visita às zonas eleitorais de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, a reportagem do LIBERAL presenciou pessoas usando camisetas nas cores verde e amarelo, e vermelho, simbolizando os principais candidatos à presidência.

A predominância era de eleitores vestidos com as cores da bandeira do Brasil. “É para a gente exercer a nossa cidadania e mostrar o amor à pátria e a importância de vir votar”, explicou o empresário Ângelo Pitoli, de 42 anos, que tinha uma bandeira do país amarrada nas costas.

O empresário Ângelo Pitoli fez questão de ir votar acompanhado pelas três filhas – Foto: Stela Pires / LIBERAL

Ângelo aproveitou a ocasião para levar as três filhas para aprenderem um pouco sobre as eleições e como funciona a votação. A mais velha das meninas, Gabriela Pitoli, de 10 anos, gostou de conhecer a urna eletrônica.

“É a primeira vez, eu achei legal vir votar, só achei chata a fila”, comentou a menina. A família esteve na Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente, de Americana, onde o fluxo de pessoas estava intenso e as filas duravam cerca de 40 minutos.

Também no Polivalente, o casal de comerciantes Mercedes e Carlos Chiconi, de 61 e 65 anos, respectivamente, estava de verde e amarelo para mostrar que não tinha vergonha da opção que escolheu.

“Independente do resultado, a gente espera que [o país] melhore, não é porque escolhi esse ‘look’ que ele [Bolsonaro] tem que ganhar”, disse Carlos.

“Essa é a bandeira do país, não é bandeira de partido”, disse a autônoma Wiara Macedo, de 36 anos, que estava acompanhando o marido na votação no Polivalente, trajada de vermelho.

Assim como ela, o auxiliar de contabilidade Mateus Ferreira, 24 anos, usou uma camiseta vermelha para demonstrar sua intenção de voto. “Eu queria vir com algo mais explícito, mas eu fiquei com um pouco de medo”, disse.

Mesmo manifestando suas preferências durante a votação, os dois eleitores vestidos de vermelho preferiram não se expor em fotos com medo de possíveis represálias por seus posicionamentos.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira.