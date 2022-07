Eleitores com nome social no título crescem 465% na região

O número de eleitores da RPT (Região do Polo Têxtil) com o nome social no título aumentou 465% entre as últimas eleições presidenciais e as deste ano.

O nome social é como uma pessoa se identifica e é reconhecida perante a sociedade, já que seu nome civil não representa sua identidade de gênero. Em 2018, o eleitorado era de 32 pessoas, e para as eleições de 2022 o número chega a 181, representando 0,02% das 737.995 pessoas aptas a votar na região.

O maior aumento foi registrado em Santa Bárbara d’Oeste, que saltou de quatro para 44 eleitores usando o nome social, crescimento de 1000%. Na cidade eles representam 0,03% do eleitorado total, que chega a 146.207 pessoas neste ano.

Em seguida aparece Sumaré – alta de 562,5% do eleitorado com nome social no título – eram oito pessoas na última eleição presidencial e agora são 53. Já Americana saltou de oito para 40, crescimento de 400%.

E-título, o formato do título de eleitor no smartphone – Foto: Antonio Augusto_Ascom_TSE_06.10.2020

As menores altas na região foram em Hortolândia, de nove para 34 pessoas (+277,7%), e Nova Odessa (233,3%).

De acordo com a socióloga especialista em gênero e sexualidades, Tainá Biela, o aumento registrado na RPT é expressivo.

“A comunidade LGBTQIA+ tem se fortalecido, conseguido ganhos importantes no judiciário, e que as pessoas exerçam seu direito à cidadania se identificando da forma como elas querem ser reconhecidas”, disse.

INFLUÊNCIA. Segundo a socióloga, os números foram influenciados pelo decreto federal nº 8.727, de 2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Para Tainá, a ascendência da luta pelos direitos por parte de grupos e coletivos da comunidade também se deve ao momento adverso do País. Um exemplo disso, de acordo com ela, foi o tema da parada LGBT deste ano, ocorrida em 19 de julho: “Vote com Orgulho”.

“É um misto de sentimentos sabe? Você poder ser reconhecida pela forma e pelo nome que se identifica é incrível, empoderador”, disse a DJ Laytima Remedi, mulher trans de Americana, sobre conseguir colocar o nome social no título. Para ela, o processo está mais fácil. Segundo a DJ, tanto os funcionários do Cartório Civil quanto do Poupatempo estão bem instruídos em relação a mudança do nome social e sexo nos documentos.

“Com a mudança temos confiança e coragem de buscar novos lugares, irmos atrás de trabalho e até outros locais que antes eram ‘tabu’”, disse.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani.