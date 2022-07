Eleitores com deficiência podem pedir novo local para votação

O prazo para realização do procedimento começa no dia 18 de julho e termina em 18 de agosto

Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida poderão solicitar junto aos cartórios eleitorais a alteração do local onde vão votar nas eleições deste ano.

O prazo para realização do procedimento começa no dia 18 de julho e termina em 18 de agosto. A ideia é possibilitar a ida deles para locais de votação – especialmente em escolas – que disponham de mecanismos de acessibilidade.

Esse prazo já havia sido determinado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em uma resolução publicada em dezembro de 2021, mas foi relembrado pela Promotoria de Justiça de Americana nesta sexta-feira, em comunicado à imprensa local.

As eleições de 2022 estão marcadas para 2 de outubro. Caso necessário, haverá segundo turno no dia 30 do mesmo mês.