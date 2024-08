Eleições terão mudança de lado em Americana e união entre direita e esquerda em Hortolândia

A disputa entre direita e esquerda deverá “dar o tom” das discussões nas eleições deste ano, agendadas para 6 de outubro. Segundo o pesquisador de doutorado em ciência política da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Otávio Catelano, vários candidatos vão “pegar carona” na polarização para conseguir vencer a corrida eleitoral.

“Como a polarização está mais estabelecida no âmbito nacional, ela acaba servindo de carona tanto para aprovação quanto para rejeição. O candidato que está precisando crescer, ele cola em um dos lados, mas também compra rejeição. Assim como tem candidatos que querem colar um adversário a um dos lados para aumentar a rejeição”, ponderou.

Em Americana, a polarização pode ser sentida de duas formas. A primeira é que o atual prefeito Chico Sardelli se filiou ao PL e se aproximou da figura de Jair Bolsonaro (PL), líder da extrema-direita.

Já a segunda é que a coligação de Chico, que tentará a reeleição, mudou completamente. No pleito de 2020, ele tinha em seu grupo o PV e PSB, que agora estão com Maria Giovana Fortunato (PDT), e o Cidadania, agora com Ricardo Pascote (União Brasil).

Por sua vez, em Hortolândia, um fato curioso irá acontecer: a coligação de Zezé Gomes terá o seu partido, Republicanos, que é liderado pelo governador Tarcísio de Freitas – outra figura próxima ao bolsonarismo -, e o PT, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Otávio lembrou que nas eleições de 2014 Alexandre Padilha (PT) venceu para governador apenas em Hortolândia. De acordo com o cientista político, o discurso “anti-PT” não ganha votos no município e, por isso, as coligações querem fazer aliança com o partido.