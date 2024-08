Eleições na região têm de estudante de 18 a aposentado de 84 anos na disputa

Os candidatos a vereador da RPT (Região do Polo Têxtil) têm entre 18 e 84 anos, conforme informações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Das 1.428 pessoas que estão em busca do cargo nas cinco cidades da região, a maioria é formada por homens, com 946. Quanto ao grau de instrução, há 548 com ensino médio completo, escolaridade que mais aparece entre os candidatos. Com relação à ocupação, empresário está no topo da lista de citações, com 128.

Essas e outras descrições podem ser encontradas pelos eleitores na plataforma DivulgaCand, do TSE, que traz um perfil de cada concorrente.

Caçula entre os candidatos, a estudante Sophia Guarnieri (PSD), de 18 anos, mira uma cadeira em Santa Bárbara d’Oeste.

Sophia Guarnieri, de 18 anos, candidata em Santa Bárbara – Foto: Leonardo Matos/Liberal

A jovem barbarense conta que seus pais sempre foram envolvidos com a política, motivo pelo qual ela cresceu inserida nesse meio. Sophia afirma ter mergulhado ainda mais nesse mundo depois que entrou na faculdade.

“Sempre fui muito informada nesse sentido, porque era o dia a dia da nossa família, a gente sempre conversava sobre, discutia. Então, sempre foi muito comum isso. Agora que eu fiz 18 anos, comecei a estudar relações internacionais, e é um curso também muito político”, diz a estudante Sophia, que agora quer levar essas vivências para a Câmara Municipal.

“O que eu vejo muito, o que eu tenho percebido, é que as pessoas estão cansadas dos mesmos políticos que nunca tiveram um olhar humano, que nunca realmente representaram aqueles que votaram, a nossa cidade. Então, acho que todos, neste momento, estão procurando pessoas novas, uma renovação no geral, ideias novas para poder fazer a diferença.”

Veterano

O candidato mais velho, por sua vez, está em Hortolândia. Aos 84 anos, o aposentado Edval Pereira da Silva, o Primo Galinha Limpa (Solidariedade), tentará pela sétima vez um lugar na Câmara Municipal.

Ele acredita que, desta vez, conseguirá seu objetivo. “Estou esperando em Deus que, dessa vez, vou chegar lá”, confia o aposentado, que usa como nome de urna o apelido que ganhou por ter trabalhado como vendedor de galinha.

Primo Galinha Limpa, de 84 anos, candidato em Hortolândia – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Nascido em Ouriçangas, na Bahia, Primo Galinha Limpa chegou à região há quase 50 anos e tem um histórico como servidor público.

Inicialmente, foi pedreiro da Prefeitura de Sumaré. Depois, virou zelador e “faz-tudo” na Escola Estadual Professor Eliseo Marson, quando o Hortolândia ainda pertencia a Sumaré. Após a emancipação, se tornou vigia da Guarda Municipal.

Ele se aposentou como servidor. Mesmo assim, vendeu porco por três anos, para ganhar visibilidade de olho nas eleições do dia 6 outubro.

No pleito deste ano, há 270 candidatos a vereador em Americana, 288 em Santa Bárbara, 180 em Nova Odessa, 404 em Sumaré e 286 em Hortolândia.

Perfil dos candidatos a vereador da região

Gênero

Masculino – 946

Feminino – 482

Escolaridade

Ensino médio completo – 548

Superior completo – 527

Ensino fundamental completo – 148

Superior incompleto – 81

Ensino fundamental incompleto – 65

Ensino médio incompleto – 42

Lê e escreve – 17

Ocupações mais citadas

Empresário – 128

Comerciante – 121

Servidor público – 69

Aposentado – 67

Professor – 64

Vereador – 37

Advogado – 31

Administrador – 27

Dona de casa – 23

Motorista particular – 20