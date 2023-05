Eleições do Conselho Tutelar tem 63 candidatos em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa

As eleições do Conselho Tutelar contam com 63 candidatos inscritos em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa para o quadriênio 2024/2028. Conduzido pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), o pleito elegerá cinco profissionais que atuarão pelos próximos quatro anos, e devem cumprir todos os requisitos exigidos no edital do concurso das respectivas cidades.

Também serão escolhidos cinco suplentes. O processo tem apoio das prefeituras, por meio da Secretaria de Educação e da Justiça Eleitoral. Em Americana, estão inscritos 26 candidatos, em Santa Bárbara d’Oeste 24 e em Nova Odessa 13.

Os pré-requisitos mínimos para a participação no processo determinam que os postulantes ao cargo de conselheiro tutelar devem ser maiores de 21 anos; residir na cidade em que disputa a eleição há, pelo menos, dois anos; não possuir antecedentes criminais; possuir curso superior e experiência em atendimento a crianças e adolescentes; não exercer cargo político e estar em dia com os direitos políticos.

A atuação do órgão ocorre diante de ameaças ou violações dos direitos, com o objetivo de proteger a criança ou o adolescente.