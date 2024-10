Eleições: 86% dos vereadores de Americana e região buscam reeleição

Sessão realizada pela Câmara de Americana na última terça-feira - Foto: Câmara de Americana/Divulgação

Dos 87 vereadores da RPT (Região do Polo Têxtil), 75 estão em busca de reeleição, o equivalente a 86,2% do total. Os outros 12 optaram por descontinuar a vida política ou são candidatos ao Executivo.

A cidade com mais parlamentares fora da disputa pela câmara é Sumaré, com quatro. Três deles buscam um lugar no Executivo: Toninho Mineiro (Mobiliza) e Willian Souza (PT), que concorrem ao cargo de prefeito; e André da Farmácia (MDB), vice da chapa de Henrique do Paraíso (Republicanos). Silvio Coltro (PRTB), por sua vez, não participa destas eleições.

Em Americana, três vereadores não tentarão a reeleição: Dr. Daniel (PP), Nathália Camargo (PP) e Vagner Malheiros (Novo).

Conforme o LIBERAL noticiou em agosto, Dr. Daniel disse que focará em sua carreira como médico e que prestaria apoio à esposa dele, Doutora Adriana (Republicanos), na eleição para o Legislativo.

Já Nathália afirmou que vai cuidar da família e de sua carreira como advogada, além de se dedicar a um projeto de abrangência global com o marido e pastor Gabriel Seity Konno. Malheiros, por sua vez, optou por seguir o caminho acadêmico, já que iria fazer uma pós-graduação em direito eleitoral.

A renovação da Câmara de Americana, certamente, irá além, uma vez que o PL possui sete vereadores candidatos e parte deles não conseguirá se reeleger, por conta do quociente eleitoral.

Em Santa Bárbara d’Oeste, dois vereadores não estão atrás da reeleição: Eliel Miranda (PSD), que é candidato a prefeito, e Carlão Motorista (PSB).

Há outros dois em Hortolândia: Marciêne Ceará (União Brasil), candidata a vice na chapa de Antônio Meira (União Brasil), e Meirinha (Solidariedade).Em Nova Odessa, apenas Wagner Morais (Republicanos) não está como candidato.

O pleito deste domingo (6) vai eleger 19 vereadores em Americana, 19 em Santa Bárbara, nove em Nova Odessa, 21 em Sumaré e 19 em Hortolândia.

Confira os vereadores que não estão em busca da reeleição neste ano

Americana

Dr. Daniel (PP)

Nathália Camargo (PP)

Vagner Malheiros (Novo)

Santa Bárbara

Eliel Miranda (PSD) – candidato a prefeito

Carlão Motorista (PSB)

Nova Odessa

Wagner Morais (Republicanos)

Sumaré

André da Farmácia (MDB) – candidato a vice

Silvio Coltro (PRTB)

Toninho Mineiro (Mobiliza) – candidato a prefeito

Wilian Souza (PT) – candidato a prefeito

Hortolândia

Marciêne Ceará (União Brasil) – candidata a vice

Meirinha (Solidariedade)