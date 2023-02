Educação vai contratar mais de 300 agentes de organização escolar para região

Das 304 vagas destinadas para a região, 162 são para a Diretoria de Ensino de Americana - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (10) a contratação de 7.771 agentes de organização escolar, que serão selecionados por meio de processo seletivo. Do total, 304 serão admitidos para atuar nas escolas de abrangência das Diretorias de Ensino de Americana e Sumaré.

Entre as responsabilidades dos agentes está o controle da movimentação dos estudantes nas dependências da escola, auxilio na manutenção da disciplina geral e contribuição com a gestão escolar na organização de atividades.

Das 304 vagas destinadas para a região, 162 são para a Diretoria de Ensino de Americana, que atualmente tem 266 profissionais desta área contratados. E outras 142 são para Diretoria de Ensino de Sumaré, que hoje conta com 380 agentes.

A Diretoria de Americana abrange, além do município, as cidades de Nova Odessa e Santa Bárbara D’´Oeste e possui 36 mil estudantes matriculados na rede de ensino estadual. Sumaré possui 49 mil alunos nas unidades escolares do estado, e engloba os municípios de Hortolândia e Paulínia.

Contratações. Nos próximos dias, as diretorias de ensino publicarão os editais do processo seletivo. Os candidatos aprovados em concursos anteriores e que ainda estão dentro do prazo de validade, serão convocados antes dos novos aprovados. Em função da essencialidade do serviço, o início do exercício das funções será imediato: um dia após a sessão de escolha de vaga.