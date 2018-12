Educação SP divulga calendário letivo para rede estadual

A Secretaria da Educação de São Paulo publicou no Diário Oficial da edição desta quinta-feira (6) o calendário letivo de 2019. No próximo ano, os estudantes da rede estadual das 91 Diretorias de Ensino retornam às salas de aula em 1º de fevereiro. A programação respeita o mínimo de 200 dias exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96).

O documento estabelece também outras datas importantes para as unidades de ensino. De acordo com a programação, o encerramento do período de aulas regulares do 1º semestre está marcado para 27 de junho. Já o início do 2º semestre foi definido para 29 de julho, sendo a volta dos alunos em 31 de julho. O término do ano letivo, no mínimo, será em 16 dezembro. É a partir desses limites que as escolas, de forma autônoma, organizam o próprio calendário pedagógico e de atividades.

Matrículas para novos alunos

Para quem está fora da rede estadual em 2018 e quer continuar ou retomar os estudos ano que vem, as matrículas estão abertas. Os interessados (no caso de menores de 18 anos, pais ou responsáveis) devem procurar a escola mais próxima e apresentar nome completo, data de nascimento, endereço residencial e telefone para contato. A confirmação da pré-matrícula, realizada em outubro, já está disponível para consulta na mesma unidade onde foi realizado o cadastro.

Calendário 2019

