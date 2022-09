Educação, Saúde e multinacional têm vagas de estágio na região

A Prefeitura de Americana e a fábrica da 3M, em Sumaré, estão com vagas abertas de estágio para áreas diversas. Na administração americanense, a Secretaria Municipal de Educação está recrutando estudantes para preencher 162 vagas. Os currículos devem ser direcionados para o e-mail educacao@americana.sp.gov.br.

São 150 vagas para candidatos que estejam cursando pedagogia, informática e administração; e 12 vagas para as áreas de português, matemática, história, geografia, artes, educação física e ciências e, neste caso, a licenciatura deve ser na área de atuação.

O salário oferecido é de R$ 800, mais vale-transporte de R$ 100, para uma carga horária de 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias de trabalho. Os estagiários poderão atuar nas escolas da rede municipal de ensino e na própria secretaria, localizada à Rua dos Professores, 40, no Centro.

Ainda na prefeitura, a Secretaria de Saúde busca 15 estagiários dos cursos de administração ou gestão, 10 que ainda estão no ensino médio e cinco que cursam farmácia. Os currículos já podem ser enviados pelo site saudeamericana.com.br, no menu “serviços online”.

Os estudantes devem estar cursando regularmente o ensino superior, no período noturno, e deverão cumprir seis horas de trabalho no período diurno, em diversos setores da Secretaria de Saúde. A bolsa é de R$ 800 mais R$ 100 de vale-transporte.

Para as vagas do ensino médio os estudantes devem ter, no mínimo, 14 anos e também precisam estar matriculados no período noturno. A bolsa para essa categoria de estágio é de R$ 550 e mais R$ 100 de vale-transporte.

MULTINACIONAL. Já em Sumaré, a fábrica da 3M tem vagas abertas por meio do Programa de Estágio 2023, assim como as unidades de Itapetininga, Ribeirão Preto e Manaus (AM). A iniciativa busca atrair talentos de diversas áreas do conhecimento que estejam cursando o ensino superior ou técnico.

As colocações serão preenchidas em áreas como recursos humanos, finanças, supply chain, engenharia, marketing, jurídico e pesquisa e desenvolvimento. As inscrições estão abertas até o dia 2 de outubro. Os detalhes estão disponíveis no site oficial da companhia (3m.com.br).

Os benefícios para os contratados incluem bolsa auxílio mensal, assistência médica e odontológica, restaurante no local, transporte fretado, programa de treinamento específico, entre outros.

Para participação no processo seletivo, os interessados devem estar matriculados em um curso superior de bacharelado ou técnico; ter a formação prevista para a partir de dezembro de 2023; disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, incluindo estar nas fábricas para atividades presenciais de acordo com o escopo da área de atuação e o alinhamento com a liderança.