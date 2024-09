Editor do LIBERAL inicia coluna sobre política

Reginaldo Gonçalves vai resgatar os principais assuntos que envolveram as eleições municipais de Americana e região

O jornalista Reginaldo Gonçalves, editor do LIBERAL, inicia neste sábado (14) a publicação semanal de artigos sobre política, com o nome “Coluna do Xuxo”.

O jornalista Reginaldo Gonçalves, editor do LIBERAL – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo ele, a ideia é resgatar os principais assuntos que envolveram as eleições municipais de Americana e região.

“Afinal são 33 anos de LIBERAL e muita história para contar. Candidatos que sempre mudam de partido, políticos que eram amigos e hoje estão distantes e outros fatos que marcam este cenário. Em Americana, por exemplo, o relacionamento dos prefeitos com os vices nem sempre foi bom na maioria das vezes, com diversos rompimentos”, disse.

Reginaldo, ou Xuxo, como é conhecido, pretende também relembrar histórias de bastidores. Em seu primeiro texto, ele traz comparações sobre as disputas eleitorais nos municípios da região.

“Eu abordo as menores diferenças de votos para a disputa da Prefeitura de Santa Bárbara. Tivemos um cenário quase parecido em 2000 e 2020. Já em Americana, as disputas mais apertadas foram verificas em 1992 e 2008”, afirmou.