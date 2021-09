Economia da região está atingindo níveis pré-crise, diz Ciesp

O vice-presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Rafael Cervone Netto, diz que a economia na RPT (Região do Polo Têxtil) está se recuperando e atingindo níveis pré-crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A afirmação foi feita na sexta-feira (24), em encontro de empresários e autoridades convidados pela Denso.

‘Nossa pressão agora é em relação aos governos’, diz Rafael Cervone – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“A economia da região está em recuperação depois de dois anos de muita dificuldade. Não foram só os dois anos da Covid-19, porque eles vieram após oito anos de recessão profunda. Foi uma ‘tempestade praticamente perfeita’”, ironiza Rafael, referindo-se ao recuo do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro durante o período.

Apesar da lenta recuperação, o vice-presidente teme pela crise política em relação as eleições 2022, que já está antecipada para os dias atuais quando deveria começar em março do ano que vem.

“Isso atrapalha a economia. As empresas estão muito machucadas e endividadas e a nossa pressão agora é em relação aos governos. Precisamos de redução e facilitação de crédito para ter um alívio nos tributos”, diz Cervone.

Novo mandato

Atual vice, Rafael Cervone foi eleito presidente do Ciesp em julho deste ano e começará o mandato em 1° de janeiro de 2022.

Questionado sobre os planos, o empresário de Santa Bárbara diz estar preparando o Ciesp e o Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), através de inteligência artificial, para uma simulação das melhores oportunidades de desenvolvimento do município da macrorregião e do Estado.

O objetivo, segundo Cervone, é melhorar a performance do desenvolvimento sustentável, trazer novas parcerias estratégicas e novos atores para a cidade.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti