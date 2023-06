Duplicação de passagem na região do Picerno inicia em setembro

Passagem sob a linha férrea só comporta um carro - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A Rumo, concessionária da linha férrea, deve começar em setembro as obras de duplicação da passagem que liga o bairro São Jorge, em Nova Odessa, à região do Jardim Picerno, em Sumaré. O trecho, que passa sob os trilhos, comporta apenas um veículo por vez e é bastante utilizado por motoristas que circulam entre as duas cidades.

Na última semana, o prefeito Leitinho, de Nova Odessa, entregou os alvarás municipais para a Rumo autorizando o início da obra. Conhecida como “viaduto do Pezão”, a passagem é estreita. Com as obras, ela será duplicada, permitindo sentido duplo de direção.

Além da obra entre o São Jorge e o Picerno, a concessionária também deve construir uma passarela de pedestres na Avenida João Pessoa, ligando a Praça Central José Gazzetta ao Jardim Flórida. Hoje, moradores circulam pela linha férrea para acessar bairros como o Centro, a Vila Azenha e o Santa Luzia.

Segundo a Rumo, como já possuem projetos executivos e todas as demais autorizações, ambas as obras devem começar já em setembro próximo, com prazo de execução de até 11 meses – variando apenas conforme as condições climáticas do período.

No total, as duas obras de segurança viária vão custar cerca de R$ 22 milhões. Elas estavam previstas como compensação aos municípios no âmbito da antecipação da renovação do contrato da concessão federal da malha ferroviária.

As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Nova Odessa e confirmadas pelo LIBERAL junto à Rumo.