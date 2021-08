Dupla é presa após roubar encomendas do Mercado Livre e fazer funcionários reféns

Dois homens, um de 28 e o outro de 32 anos, foram presos após roubarem mercadorias de uma van do Mercado Livre e fazerem os funcionários reféns em um canavial entre Paulínia e Americana. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (11).

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu a ocorrência, os guardas foram solicitados a comparecerem a um canavial, próximo ao aterro sanitário, que fica entre Americana e Paulínia, para atender duas vítimas.

No local, o motorista e o ajudante relataram aos guardas que estavam fazendo as entregas com a van da empresa em Paulínia e que por volta de 15h, homens armados em um Pálio os abordaram e anunciaram o assalto.

As vítimas foram levadas como reféns ao canavial. Depois disso, 190 encomendas foram retiradas da van e colocadas em dois carros, que pertenciam aos assaltantes. Além disso, os criminosos pegaram celulares e tênis das vítimas e fugiram, levando as chaves do utilitário.

190 encomendas foram retiradas da van e colocadas nos carros dos asssaltantes – Foto: Divulgação / Gama

Momentos depois, o motorista e o ajudante conseguiram pedir ajuda a um motorista de caminhão que passava pelo local e a Gama foi acionada.

A equipe da guarda tinha informações dos suspeitos, que teriam praticado outros roubos e mostraram fotos para as vítimas, que os reconheceram. Os patrulheiros então se dirigiram até a região do Sobrado Velho e chegaram a casa dos envolvidos. Lá houve resistência e um deles até chegou a entrar em luta corporal com um dos guardas. Os dois foram detidos.

No imóvel, foram localizados quatro celulares e um par de tênis da vítima e 73g de maconha.

No imóvel dos ladrões foram encontrados pertences das vítimas e maconha – Foto: Divulgação / Gama

A dupla e as vítimas foram levadas à delegacia de Americana e mais uma vez os assaltantes foram reconhecidos. Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e conduzidos a cadeia de Sumaré. As mercadorias, transportadas para outros veículos durante o roubo, não foram localizadas.