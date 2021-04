Dupla é detida pela Gama após dois roubos seguidos

Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 15 anos acabou apreendido, na tarde desta quinta-feira (22), após roubarem um carro em Santa Bárbara d’Oeste e uma farmácia em Americana.

Dupla acabou detida pelas autoridades policiais – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), os patrulheiros foram informados que por volta de 15h45 dois indivíduos, sendo que um deles estava armado, abordaram um carro na Rua São João Batista, no bairro São Camilo, em Santa Barbara. Eles anunciaram o roubo e fugiram com o veículo, além de levarem um celular da vítima.

Depois disso, ainda de acordo com a Gama, eles roubaram uma farmácia na Avenida Estados Unidos, já na cidade de Americana. Eles levaram R$ 90 do caixa e o celular do atendente.

Os guardas começaram as buscas pelos suspeitos e localizaram o veículo com os dois autores dos roubos na Rua Tapajós, no Jardim Recanto. Eles se entregaram.

Celulares foram recuperados e simulacro de arma de fogo foi apreendida – Foto: Gama / Divulgação

Com a dupla havia os celulares roubados, R$ 78 em espécie e um simulacro de arma de fogo. Ambos foram reconhecidos pelas vítimas.

O caso foi registrado como roubo e corrupção de menores no 2º DP (Distrito Policial) de Americana. O jovem de 18 anos ficou preso e o menor foi encaminhado para a Fundação Casa.