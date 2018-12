Duas crianças sofrem acidentes de trânsito na região

Duas crianças sofreram acidentes de trânsito nesta quinta-feira (6) na região. Uma menina de 13 anos trafegava pelas margens da Rodovia Luiz de Queiroz, na altura de Americana, quando um veículo entrou bruscamente no acostamento. Ela pulou da bicicleta para não ser atingida e teve escoriações.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, um menino de 6 anos foi atropelado por uma moto enquanto brincava na rua. O motociclista, um metalúrgico de 33 anos, não conseguiu frear a tempo e atingiu a criança. Tanto ele quanto o menino precisaram de atendimento médico. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre os quadros de saúde de nenhum dos feridos.

O primeiro caso foi registrado às 17h40 na altura do km 129 da Rodovia SP-304, na Cidade Jardim. Uma menina de 13 anos seguia de bicicleta pelo acostamento quando um carro de cor branca emparelhou com ela. O veículo vinha em alta velocidade e entrou na frente da criança. Assustada, ela pulou da bicicleta em movimento e caiu no chão. O carro passou em cima de sua bicicleta, que ficou danificada.

O condutor do carro passou pelo irmão da vítima, que seguia alguns metros à frente no acostamento, e buzinou algumas vezes, acenando em direção à menina. Ele fugiu sem prestar socorro, mas a placa do carro caiu no local do acidente e foi apreendida pela Polícia Civil. A menina foi socorrida ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A vítima vai passar por exame de corpo de delito e a bicicleta será periciada. O celular da menina quebrou durante a queda, segundo o boletim de ocorrência.

Às 21h30 de quinta-feira, um menino de 6 anos foi atropelado por uma moto na Rua Paulo Roque, no Conjunto dos Trabalhadores, em Santa Bárbara d’Oeste. Um grupo de crianças brincavam de “pega-pega” na faixa de rolamento, segundo depoimento de um motociclista que vinha pela rua. As crianças atravessaram sua trajetória e ele não conseguiu frear a tempo. O menino foi atropelado e o motociclista caiu no chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e os dois foram encaminhados ao Pronto-Socorro Afonso Ramos. Os dois casos foram registrados nos Plantões Policiais das respectivas cidades.