Duas cidades repõem quadro do programa Mais Médicos

Duas das quatro cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) que contavam com médicos cubanos na rede municipal, por meio do programa Mais Médicos, já conseguiram substituir os profissionais que deixaram o País. Santa Bárbara d’Oeste (seis médicos) e Sumaré (dez) receberam profissionais brasileiros, selecionados por meio de um edital publicado em novembro pelo Ministério da Saúde.

“Os médicos já apresentaram a documentação ao Município e alguns já estão trabalhando. Também já solicitamos ao Ministério da Saúde a ampliação do quantitativo com mais dez médicos, contribuindo para ofertar uma saúde de qualidade aos moradores”, afirmou o secretário de Saúde de Sumaré, Rubens Gatti. Na cidade, após a saída dos cubanos, a unidade de saúde do bairro São Judas chegou a ficar sem atendimento adulto.

Em Nova Odessa, que contava com nove profissionais do país caribenho na rede municipal, sete médicos substitutos já se apresentaram e estão trabalhando. “Uma médica é esperada até amanhã (hoje) e um médico desistiu por incompatibilidade de horário. A Secretaria de Saúde já pediu o envio de outro profissional para o seu lugar. A mesma medida será adotada caso a médica que deve se apresentar não compareça”, informou a assessoria de imprensa da administração, em nota.

Hortolândia, cidade da RPT com maior número de médicos de Cuba antes de o país deixar o programa federal (18), é também o município com maior dificuldade para substitui-los. Apenas metade da mão de obra foi reposta com o primeiro edital do Ministério da Saúde.

As outras nove vagas devem ser preenchidas em um segundo chamamento, atendendo a um edital para profissionais estrangeiros. “Eles serão distribuídos, prioritariamente, às unidades que ficaram sem profissionais após a saída dos médicos cubanos [Jd. São Sebastião, Pq. Orestes Ôngaro, Jd. Adelaide e Jd. Nova Europa, que voltaram ao atendimento normal], e também para as demais unidades”, ressaltou a secretária de Saúde, Odete Carmem Gialdi.