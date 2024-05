Duas apostas de Sumaré faturam R$ 39 mil cada em quina da Mega-Sena

Duas apostas feitas em Sumaré, no jogo da Mega-Sena, ganharam R$ 39.704,56 cada, ao acertarem os cinco números do sorteio realizado na noite desta terça-feira (28). Já o prêmio principal não teve ganhadores e acumulou.

Os números sorteados foram: 07-24-29-41-46-60.

O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (30) e pagará o valor de R$ 80 milhões a quem acertar os seis números que serão sorteados.

Em Sumaré, duas apostas acertaram os cinco números do sorteio, sendo um bolão com 8 cotas vendidas, realizada na Lotérica do Matão e uma aposta simples, realizada na Lotérica Muniz e Azevedo. No primeiro caso, o prêmio de R$ 39.704,56 será dividido entre os oito cotistas e o outro sortudo levará para casa o mesmo valor, sozinho. Na cidade ainda saiu uma quadra e o apostador receberá R$ 1.056,23.

Outros moradores da região também lucraram ao acertarem os quatro números. Em Americana, um bolão com sete cotas faturou R$ 1.056,23 e outras oito apostas simples também faturaram o mesmo valor cada.

Santa Bárbara d’Oeste, por sua vez, teve três ganhadores, cada um levou para casa o valor de R$ 1.056,23 e, por fim, em Nova Odessa e Hortolândia, dois sortudos, um em cada cidade, também ganharam R$ 1.056,23 ao acertarem a quadra da Mega-Sena.