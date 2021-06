Doses da vacina da Pfizer chegam em Sumaré e Hortolândia

As prefeituras de Sumaré e Hortolândia confirmaram nesta sexta-feira (11) que receberam a primeira remessa da vacina contra o coronavírus (Covid-19) da Pfizer.

Americana e Santa Bárbara d’Oeste já haviam anunciado a chegada do imunizante aos municípios. Até o final de maio, as vacinas da Pfizer eram exclusivas para as capitais dos estados.

A Secretaria de Saúde de Sumaré relatou que recebeu nesta quinta uma remessa com 3.966 doses da Pfizer, que serão destinadas para a imunização de gestantes, deficientes e profissionais da Educação no município.

Hortolândia também confirmou que recebeu doses da Pfizer e que vai começar a aplicá-las, mas não detalhou a quantidade e o público alvo.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), apenas Nova Odessa ainda não confirmou a chegada das vacinas da Pfizer. A prefeitura foi questionada, mas ainda não respondeu.

Americana recebeu lote com 3.318 vacinas da Pfizer e Santa Bárbara foi contemplada com 2.574 doses do imunizante.

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta semana a entrega de vacinas da Pfizer aos municípios, para imunizar novos grupos prioritários, como grávidas e puérperas, profissionais de educação e deficientes permanentes sem benefício, todos acima de 18 anos.