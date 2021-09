Doria diz que bloqueios em rodovias de SP podem ser desfeitos à força

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que bloqueios em rodovias do Estado não serão permitidos pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) e que, se necessário, serão desfeitos à força.

A afirmação foi dada na manhã desta quinta-feira (9) na Escola Municipal José de Anchieta, em Sumaré, onde o político cumpriu agenda de anúncios para o município da RPT (Região do Polo Têxtil).

“Não teremos paralisações em nenhuma estrada em São Paulo. Nenhuma estrada, nenhuma rodovia”, afirmou Doria.

Governador João Doria em Sumaré nesta quinta-feira – Foto: Governo do Estado de São Paulo

De acordo ele, essa orientação sobre as vias estaduais foi transmitida ainda na quarta-feira (8) ao secretário de Segurança Pública do Estado, General João Camilo Pires de Campos, e ao comando da PM (Polícia Militar). “Lamentavelmente, algumas estradas federais sofreram interrupções, e quem deve responder pelas estradas federais é o presidente Jair Bolsonaro”, completou o tucano.

Ao comentar o impedimento do “direito de ir e vir” representado pelas manifestações dos caminhoneiros, de acordo com ele, o governador classificou as ações como “inconstitucionais e criminosas” e reforçou: “Em São Paulo, nas estradas, isso não vai acontecer. E se acontecer é questão de minutos. Primeiro no diálogo, e, se necessário, na força”.

Apesar disso, em rodovias estaduais da região, como a Anhanguera (SP-330), em trechos de Limeira e Leme, e a Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba, houve bloqueio parcial para caminhoneiros entre a noite de quarta e a manhã desta quinta. As manifestações permaneceram, mas sem a interrupção do tráfego nas pistas.

Paralisações de caminhoneiros são registradas em vários estados do País – Foto: Fom Conradi / Ishoot / Estadão Conteúdo

O receio de uma nova greve dos caminhoneiros, a exemplo da registrada em 2018, fez moradores da região formarem filas em postos de combustíveis nesta quinta-feira. Apesar da liberação das rodovias onde foram registrados protestos, a recomendação das autoridades é para que seja priorizado o uso da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).