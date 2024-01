Donos de 974 veículos roubados e furtados na região têm direito a reembolso do IPVA

Valores ficam disponíveis no Banco do Brasil por dois anos; veja como consultar se você tem direito

Na região, Americana lidera o número de casos, com 310 proprietários que tiveram seus veículos levados em 2022 - Foto: Arquivo - Liberal

Os proprietários de veículos que foram vítimas de roubo ou furto podem verificar se têm direito ao reembolso proporcional do IPVA (Imposto sobre Veículo Automotor). Segundo a Sefaz (Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento), em 2023 foram contabilizados 974 casos elegíveis para restituição na RPT (Região do Polo Têxtil), sendo que os donos já podem conferir se o dinheiro estará disponível.

A restituição ocorre no ano seguinte à ocorrência do roubo ou furto, geralmente a partir do mês de março. Na região, Americana lidera o número de casos, com 310 proprietários que tiveram seus veículos levados em 2022, totalizando um montante de R$ 276,7 mil a ser restituído.

Em seguida, Sumaré registra 251 casos, com um valor de R$ 163,1 mil. Santa Bárbara d’Oeste aparece em terceiro lugar, com 161 restituições e um montante de R$ 99,2 mil. Hortolândia conta com 203 casos e R$ 67,4 mil a serem devolvidos, enquanto Nova Odessa registra 49 ocorrências, resultando em uma restituição de R$ 22,1 mil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A norma que possibilita o reembolso foi estabelecida em 2008, conforme a lei do IPVA. Não é necessário solicitar a devolução, pois a medida garante a dispensa proporcional do pagamento do tributo a partir do mês da ocorrência, desde que o proprietário tenha registrado um boletim de ocorrência.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O reembolso refere-se à restituição proporcional do imposto e beneficia os proprietários que haviam pago o tributo (ou parte dele) até momento do crime. Os valores ficam disponíveis no Banco do Brasil por dois anos, e após esse prazo, a restituição deve ser solicitada à Sefaz-SP.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O contribuinte que estiver inadimplente não poderá resgatar o valor enquanto houver a pendência, como, por exemplo, débitos de IPVA de outro veículo de sua propriedade.

Para consultar a disponibilidade da restituição, basta acessar a página do IPVA no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. No menu “Serviços”, clique em “Consulta de restituição de veículo furtado e roubado neste Estado”, informando o Renavam e o número do boletim de ocorrência.