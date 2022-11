Donos da rede Mini Gente dizem que nunca tiveram intenção de lesar ninguém

Buffet fechou na última quarta, deixando 300 famílias no prejuízo - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O casal proprietário da rede Mini Gente, Carlos Alexandre Tomé e Carla Ferreira Tomé, afirmou em entrevista ao LIBERAL nesta sexta-feira que, ao contrário do que vem sendo amplamente divulgado nas redes sociais, eles nunca tiveram a intenção de lesar qualquer pessoa, seja fornecedor, locador ou cliente.

Ambos disseram por meio de nota que tanto eles quanto familiares têm sido constantemente ameaçados, o que motivou o afastamento, por motivo de cautela. Mas garantem que continuam na cidade.

O casal afirma que, quando decidiu fechar as unidades, a intenção era ressarcir os clientes e fornecedores com a venda dos bens que estão dentro dos buffets. No entanto, alegam que perderam o controle da situação, tendo em vista que foram furtados vários desses bens e alguns quebrados pelos próprios clientes, que “decidiram fazer justiça com as próprias mãos”. “Vamos levantar o que sobrou e entregar os galpões para avaliar valores e reembolsos”, traz trecho da nota.

A rede Mini Gente teve início em 2016. Segundo os proprietários, a situação se complicou com a pandemia da Covid-19, em março de 2020. “Durante todo o ano de 2020 e grande parte de 2021, nos esforçamos para preservar as unidades, negociamos com os clientes a remarcação de inúmeras festas, as quais passaram a ocorrer no final do ano passado e em 2022. E acreditando na recuperação do mercado, arrendamos dois salões nas cidades de Porto Feliz e Boituva. Porém, por questões locais, o negócio foi encerrado em outubro.”

O casal alega que, com o fechamento das unidades, passou a procurar os clientes para restituição dos valores pagos. Porém, muitos registraram boletim de ocorrência e a notícia do fim das atividades se espalhou rapidamente sem que eles ao menos conseguissem se explicar.

De acordo com os proprietários, o fechamento dos buffets de Boituva e Porto Feliz impactou negativamente nas unidades de Americana e Piracicaba, provocando a interrupção de novos contratos e o cancelamento de outros, o que comprometeu ainda mais a situação financeira da rede.

Fim das unidades

Na última quarta-feira (2), a rede Mini Gente anunciou, pelas redes sociais, o fechamento das unidades de Americana e Piracicaba, deixando ao menos 300 famílias no prejuízo, inclusive as que fecharam contrato com o espaço que seria inaugurado em dezembro, em Santa Bárbara d’Oeste.

No comunicado, identificado como “nota de falecimento”, a rede diz que “com muita tristeza, muito choro e muita dor, anuncia hoje [quarta-feira] o fechamento de todas as unidades Mini Gente. Infelizmente, não fomos bem interpretados com fechamento de duas unidades em Porto Feliz e Boituva que não deu certo e por isso resolveram cancelar nossa empresa. A partir de hoje [quarta-feira], nenhuma unidade estará aberta”.