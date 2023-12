DOMINGO | Veja os feriados programados para 2024 em Americana e região

O ano de 2024 contará com três feriados nacionais que se emendam com finais de semana, os considerados “prolongados”. O número é duas vezes menor em comparação com 2023, que totalizou seis “feriadões”.

Além dos prolongados, entre os outros sete feriados nacionais, três acontecem na quarta-feira, enquanto o restante “caiu” no final de semana.

Revolução Constitucionalista cai numa sexta – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Na âmbito nacional, as “folgas” prolongadas começam com a “Confraternização Universal” do dia 1º de janeiro. As outras duas acontecem na Sexta-feira Santa, ou Paixão de Cristo, no dia 29 de março; e no feriado da Proclamação da República, que também acontece numa sexta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Dia do Trabalhador e o Natal acontecem em quartas-feiras, assim como a Consciência Negra, data que ganhou status de feriado nacional no último dia 22. Os feriados da Independência, Nossa Senhora Aparecida e Finados “caíram” no sábado. Tiradentes será em um domingo.

Quando considerados os possíveis pontos facultativos, o número de feriados prolongados aumenta para cinco. O Carnaval acontece em uma segunda e terça-feira, nos dias 12 e 13 de fevereiro, enquanto Corpus Christi cai em uma quinta (30 de maio). O calendário oficial do Governo Federal, que dita as folgas, ainda não foi divulgado.

As cidades da região ainda contam com uma folga estadual, que pode contribuir com mais um feriado prolongado. A Revolução Constitucionalista, no dia 9 de julho, acontece em uma terça – há a possibilidade de ponto facultativo na segunda-feira.

Feriados na região

Entre as cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), Americana e Sumaré ganham uma emenda a mais por causa de feriados municipais. O dia do padroeiro de Americana, Santo Antônio, cai na quinta (13 de junho), com possibilidade de emenda com a sexta-feira. Enquanto o aniversário de Sumaré é em uma sexta (26 de julho).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em Santa Bárbara d’Oeste, o aniversário da cidade, que divide a data com o dia da padroeira, caiu em uma quarta-feira (4 de dezembro). Já em Hortolândia, será no domingo (19 de maio).

A comemoração pela padroeira de Nova Odessa também acontece em um domingo (15 de setembro). O município já definiu o calendário oficial com pontos facultativos e “Dias de Pontes” – o período em que fica intercalado entre um feriado ou ponto facultativo e o final de semana.

No “Paraíso do Verde”, o serviço público terá folga na Quinta-feira Santa e pontes na segunda e terça-feira que antecedem o feriado da Consciência Negra.

Comércio

O calendário de horário especial do comércio de Americana para 2024 já está definido. A menor quantidade de feriados que se emendam com o final de semana é positiva no âmbito das vendas, de acordo com o segundo vice-presidente da Acia (Associação Comercial de Americana), Evandro Carlos Barizon.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Quando não se tem feriado na sexta-feira, para o comércio é muito significativo, por conta das pessoas não se programarem para viagens. E, como Americana não é ainda um centro de turismo, […] há uma evasão significativa de munícipes para fora da cidade e isso impacta demais”, disse.

Evandro também aponta a queda na arrecadação de impostos da cidade gerada pelos feriados. De acordo com ele, os ganhos diários são de R$ 800 mil. “Muitas empresas fecham [no período], deixam de produzir e faturar. Com isso, o município também perde em termos de arrecadação”.

Confira os feriados de 2024