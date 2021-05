Domingo tem 80% de chances de chuvas locais na região

Cepagri alerta para chance de temporais, com chuvas fortes e trovoadas

Uma frente fria deve passar pela região neste final de semana, aumentando a chance de chuvas. No domingo (30), a possibilidade de precipitações locais chega a 80%, segundo previsão do tempo do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

Neste sábado (29), podem ocorrer chuvas isoladas a partir da tarde. Os termômetros ficam entre 20° e 28°.

Já no domingo, a previsão indica céu nublado e possibilidade de chuvas locais ao longo de todo o dia. As precipitações podem ocorrer de forma mais generalizada e persistente entre o anoitecer de domingo e a manhã de segunda-feira.

O Cepagri alerta inclusive para a chance de temporais, com chuvas fortes e trovoadas. As temperaturas no domingo oscilam entre a mínima de 18° e a máxima de 26°.