Dois são presos por violência doméstica em Americana e Santa Bárbara

Dois homens foram presos em Americana e Santa Bárbara d’´Oeste, nesta terça-feira (4), por violência doméstica. Um ameaçou a avó de morte a avó de 80 anos e o outro tentou colocar fogo na casa da mãe de 46 anos. Os casos foram registrados nas delegacias dos municípios.

Em Americana, na Cidade Jardim, um homem de 20 anos ameaçou a avó de morte e chegou a quebrar o portão da residência quando tentou agredi-la. Ela foi socorrida por uma vizinha.

A PM foi chamada e, com o apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana), o jovem foi levado à delegacia de Americana, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.

Em Santa Bárbara, a PM foi chamada a comparecer em uma residência, no bairro Santo Antônio, pois um homem de 27 anos tinha tentado colocar fogo na casa da mãe dele.

No local, em contato com a vítima, a mulher relatou que no período da manhã tinha discutido com o filho e que a PM foi chamada e acabou contendo a situação de crise.

Mais tarde, a vítima procurou a DDM para denunciar o filho e pedir medida protetiva, pois como o familiar é usuário de drogas e apresenta comportamento agressivo em diversas situações.

Ao retornar a sua residência, por volta de 19h, o filho soube da denúncia e ameaçou colocar fogo na casa, inclusive, jogou álcool em algumas peças de roupa da mãe que estavam sobre a cama. Ele foi impedido de incendiar o imóvel por familiares e vizinhos.

A PM compareceu ao endereço e conduziu o agressor ao plantão policial. Ele foi autuado em flagrante por violência doméstica. Uma fiança de R$ 2 mil foi arbitrada, mas como o valor não foi pago, o homem permaneceu preso.