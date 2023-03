Dois são presos por tráfico de drogas em Americana e Santa Bárbara

Em Santa Bárbara o flagrante aconteceu no Parque Zabani e em Americana o homem foi detido na região central da cidade

Duas pessoas foram presas em Americana e Santa Bárbara d’Oeste entre a noite desta quarta-feira (1°) e a madrugada desta quinta-feira (2), por tráfico de drogas em duas ocorrências distintas.

O primeiro caso foi atendido pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara. De acordo com a corporação, por volta de 19h, os guardas faziam patrulhamento pelo Parque Zabani, quando viram um jovem de 23 anos em atitude suspeita saindo de uma área verde, na Rua Plácido Ribeiro Ferreira.

Ele tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele foram encontradas quatro pedras de crack e R$ 165,50, provenientes do tráfico. Dentro da mata os patrulheiros localizaram mais 13 porções de crack, 10 microtubos de cocaína e 19 porções e maconha. O jovem confessou a atitude ilícita e foi levado ao plantão policial, onde foi autuado por tráfico de drogas.

Jovem confessou o tráfico de drogas e ficou preso – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

A segunda ocorrência aconteceu em Americana, na região central, às 2h. De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), um homem de 30 anos tentou fugir e dispensar as drogas ao ver a viatura, mas foi alcançado na Avenida Dr Antônio Lobo. Com ele os guardas encontraram 84 pedras de crack. Ele foi conduzido à delegacia de Americana, onde recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.